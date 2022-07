Wie es nach der "Metropol"-Insolvenz in Ludwigshafen weitergehen könnte

Zwar ging es mit dem Hochhaus-Projekt des Investors Timon Bauregie am Berliner Platz in Ludwigshafen nie so richtig voran, die Nachricht vom Insolvenzantrag der Metropol Ludwigshafen Projektentwicklung GmbH kam dann vergangene Woche aber dennoch überraschend. Am Montag hat sich nun auch der Stadtrat in öffentlicher sowie in nicht öffentlicher Sitzung mit dem Thema beschäftigt. Dabei zeigte

...