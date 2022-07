Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstes Mannheimer Straßenkunst-Festival - an diesen Standorten geht's am Samstag weiter: Fröhliche Rhythmen am Strohmarkt, sentimentale Klänge am Münzplatz und lupenreiner Indie-Pop am Paradeplatz: 22 Bands verwandeln beim Straßenkunst-Festival die Quadrate in eine Freiluftbühne.

Beschlossene Sache - Parklets können in Mannheim dauerhaft im ganzen Stadtgebiet bleiben: Wegfallende Parkplätze sind sonst ein Aufreger. Doch die Parklet-Pläne der Stadt stoßen in der Mannheimer Lokalpolitik auf breite Zustimmung. Das hat auch seine guten Gründe.

MVV-Vertriebschef Klöpfer im Interview - „Wir müssen die Preise erhöhen“: Ralf Klöpfer erklärt im Interview, warum er neuerdings im Garten duscht und wie die MVV Für Strom- und Gaskunden hat er 2023 schlechte Nachrichten.

Prozess am Landgericht: Bordell-Projekt in Mannheim mit vielen Fragenzeichen: Im Wirtschaftsstrafprozess um betrügerische Verkäufe von Photovoltaik-Anlagen geht es auch um Rotlicht-Immobiliengeschäfte. Eine Mannheimer Immobiliengesellschaft soll finanziell profitiert haben.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren