Klinikum Ludwigshafen: „Die Lage wird sich zuspitzen“

Die ersten Krankenhäuser in Deutschland müssen bereits wieder planbare Eingriffe oder Operationen verschieben. Ganz so dramatisch ist die Situation am Ludwigshafener Klinikum noch nicht, doch auch hier macht sich die Corona-Sommerwelle bemerkbar. „Aufgrund der allgemein hohen Inzidenz und der Situation, dass außerhalb des Krankenhauses faktisch keine Einschränkungen und Schutzmaßnahmen mehr

...