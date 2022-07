Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Bevorstehende Cineplex-Schießung - wie steht es um die Kinolandschaft in Mannheim?: Gestiegene Fixkosten und noch immer große Zurückhaltung beim Publikum: Auch Atlantis, Odeon und Cinema Quadrat kämpfen.

Diese acht Einrichtungen in Mannheim beteiligen sich am „Tag der Heimatmuseen“: Freier Eintritt, kostenlose Busfahrt – das macht es leicht, in die Stadt- und Stadtteilgeschichte einzutauchen. Acht Einrichtungen haben sich an diesem Sonntag an fünf Orten zum „Tag der Heimatmuseen“ zusammengeschlossen.

Der Mann im Hintergrund beim SV Waldhof Asif Saric soll als Co-Trainer dabei mithelfen, den SV Waldhof in die 2. Liga zu bringen. In Paderborn und Hannover hat sich der 57-Jährige als Idealbesetzung für den Job in der zweiten Reihe einen Namen gemacht.

Die zehn schönsten Radtouren in und um Mannheim: Romantisch, sportlich oder geschichtsträchtig: Unsere erprobten Tipps für zehn schöne Radtouren in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und Umgebung. Mit unterschiedlichen Längen, Schwierigkeitsgraden und Tipps zur Einkehr.

Kommt Edeka an den Nordrand von Neckarhausen? Neckarhausen wächst in den kommenden Jahren auf rund 6000 Einwohner. Doch wie sieht es mit der Nahversorgung aus? Es tut sich etwas, wie jetzt in der Einwohnerversammlung deutlich wurde.

