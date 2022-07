Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Diese Großbaustellen bremsen künftig Pendler- und Durchgangsverkehr in Heidelberg Die Stadt bereitet mehrere Großbaustellen vor. Einige Arbeiten ziehen sich durch die zweite Jahreshälfte. Davon wird auch der Pendler- und Durchgangsverkehr betroffen sein.

Drei Tage Stadtteilfest auf der Rheinau Gleich in mehreren Mannheimer Vororten gab es am Wochenende Stadtteilfeste. Das größte wurde auf der Rheinau gefeiert – mit Einweihung des neugestalteten Marktplatzes und Festumzug.

Das planen die beiden großen Kirchen für die Buga in Mannheim: Im „MöglichkeitsGarten“ präsentieren sich das evangelische und das katholischen Dekanat bei der Bundesgartenschau 2023 auf dem Spinelli-Gelände. 120 „Möglichmacher“ wollen helfen.

Die Landessommerspiele Special Olympics in Mannheim in Bildern: Faire Wettkämpfe, pure Emotion und das Gefühl der Zusammengehörigkeit prägten die Stimmung bei den Landessommerspielen Special Olympics in Mannheim. Einblicke in die Sportstätten der Quadratestadt.

Auf was sich Mallorca-Urlauber gefasst machen müssen: Reisen nach Mallorca sind so gut gebucht wie lange nicht, die Hoteliers vor Ort jubeln nach zwei Jahren Pandemie über die gute Auslastung. Doch für Besucher der Insel hat der Ansturm auch Schattenseiten, wie Taxi-Mangel und Mietwagen-Wucher.

