Mannheim setzt Denkmäler für Alt-Kanzler

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat den früheren Bundeskanzlern Helmut Kohl und Helmut Schmidt Denkmäler gesetzt: Am Mittwoch wurden die Helmut-Kohl-Straße und die Helmut-Schmidt-Brücke nun auch offiziell benannt.

So sollen die Verdienste der ehemaligen Regierungschefs Helmut Kohl aus den Reihen der CDU, 1930 geboren und 2017 verstorben, und seines Vorgängers Helmut Schmidt von der SPD, 1918 geboren und 2015 verstorben, für die Bundesrepublik Deutschland auch in Mannheim gewürdigt werden. Der Gemeinderat hatte die Benennung bereits im Jahr 2020 beschlossen. Wegen der Corona-Pandemie folgte der offizielle Akt erst jetzt.

Auch Adenauer hat eine Brücke

Offiziell enthüllt: das Schild der Helmut-Schmidt-Brücke. © Uwe Anspach/dpa

Es sind nicht die einzigen Reminiszenzen an einstige Kanzler in der Stadt: Die Helmut-Schmidt-Brücke etwa führt zum Willy-Brandt-Platz. Der Brückenkopf der Konrad-Adenauer-Brücke wiederum wird derzeit saniert. Im Fall der Helmut-Kohl-Straße wurde die Südtangente nach dem Altkanzler benannt. Das kann man sogar bereits bei Google Maps nachverfolgen, während es bei der Helmut-Schmidt-Brücke noch hapert. Sie ist in dem Online-Navigationssystem nicht erfasst. Hier kann man lediglich die Carlo-Schmid-Brücke finden, die ebenfalls nach einem bedeutenden Sozialdemokraten, nämlich dem Schöpfer des Godesberger Programms, das die SPD zur Volkspartei machte, benannt ist.

Mehrere Helmut-Kohl-Straßen

Auch ist eine Helmut-Kohl-Straße als solche kein Novum: Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt beispielsweise hat schon seit dem Jahr 2018 eine, die Thüringische Hauptstadt Erfurt seit Februar dieses Jahres. In Saarlouis im Saarland stimmte der Stadtrat im Januar für eine Straße zu Ehren des „Kanzlers der Einheit“, der von 1982 bis 1998 regiert hat.

Seine Heimatstadt Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz hingegen hatte lange um eine posthume Würdigung im öffentlichen Raum gerungen. Kurz nach seinem Tod scheiterte ein Vorhaben, die Ludwigshafener Rheinallee in Helmut-Kohl-Allee umzubenennen.

Ludwigshafen streitet lange

Kleinere Fraktionen im Stadtrat fühlten sich ebenso übergangen wie Anwohner und Unternehmen, die Nachteile durch den Adresswechsel befürchteten. Nach kontroversen Diskussionen stimmte der Stadtrat im Juni 2021 schließlich der Benennung einer künftigen Stadtstraße in Helmut-Kohl-Allee zu.

Immer wieder gibt es Kritik daran, dass die überwiegende Zahl an Straßen und Plätzen nach Männern benannt ist. Aus dem Kanzleramt ist mit Angela Merkel allerdings die erste Frau an der Spitze auch erst vergangenes Jahr aus dem Amt geschieden. dpa/kur