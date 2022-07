Mannheimer Morgen Plus-Artikel Freizeit Ein bisschen Tempelhof: Airfield Heidelberg öffnet an Wochenenden

Skaten, Drachen steigen lassen, Radfahrtraining: Der ehemals amerikanische Flugplatz in Heidelberg-Kirchheim steht an neun Sommer-Wochenenden offen. Was man dabei bedenken muss, erklären Stadt und Sportkreis.