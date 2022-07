Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Deswegen hat Kino noch eine Chance auf den Mannheimer Planken: Die Stuttgarter Teileigentümerin der Kinoimmobilie auf den Mannheimer Planken würde nach dem 30. Juni 2023 am liebsten wieder an einen Kinobetreiber vermieten.

Möglicherweise bald mehr Kohle-Strom aus dem Grosskraftwerk Mannheim: Eine Gesetzesänderung macht es möglich: Im Grosskraftwerk Mannheim könnte Block 8 bald wieder regulär ans Netz gehen. Warum sich Betreiber und Energieversorger noch bedeckt halten.

Comeback der Kohle? - ein Kommentar: Der Staat will die erneuerbaren Energien ausbauen und gleichzeitig wieder mehr Kohle einsetzen. Das ist ein gewollter Widerspruch, der in diesen verrückten Zeiten alternativlos ist, kommentiert Walter Serif.

Jubiläumsfest der Mannheimer Universitätsmedizin und stockende Fusionspläne: Beim Jubiläumsfest der Mannheimer Universitätsmedizin wird deutlich, wie sich alle Beteiligten eine Fusion mit dem Heidelberger Klinikum wünschen. Auch wenn das F-Wort in Stuttgart verpönt ist.

GE: Protest gegen Jobabbau in Mannheim: General Electric (GE) in Mannheim kommt nicht zur Ruhe. Das Unternehmen baut eine Geschäftseinheit um, wieder sind Jobs gefährdet. Die IG Metall hat sich für Montag eine Aktion einfallen lassen.

Podcast "Mensch Mannheim": Darum wird der 17. September so wichtig: Wer will sich noch ehrenamtlich engagieren? Der Viernheimer Bürgermeister Matthias Baaß wirbt im Podcast "Mensch Mannheim", sich im Ehrenamt auszuprobieren: am besten beim Freiwilligentag.

Dorfpride zieht durch die Stadt Ladenburg: Für die 3. Dorfpride sind alle Vorbereitungen in Ladenburg getroffen. Die Parade durch die Altstadt demonstriert für mehr Sichtbarkeit und Rechte für LSBTTIQ+-Personen. Die Zeiten und der Streckenverlauf im Überblick.

