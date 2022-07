Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nibelungenfestspiele Nibelungenfestspiele setzen Wormser Dom spektakulär in Szene

Der Dom gilt als überragender Star der Wormser Nibelungenfestspiele. In diesem Jahr gilt das in besonderem Maße. Videokünstler werden das Gebäude ab Freitag spektakulär in Szene setzen - mit einem ganz besonderen Schauspieler.