Von Udo Lindenberg bis Richard Wagner: Das ist los am Wochenende in der Metropolregion

Theaterfestival Schwindelfrei startet in Mannheim

Region. Mannheim. Die Vielfalt der Darstellenden Künste in der Region zeigt das Mannheimer Theaterfestival Schwindelfrei, das am Donnerstag, 7. Juli, eröffnet und bis zum Sonntag, 10. Juli, an vornehmlich fünf Spielorten veranstaltet wird: Im Eintanzhaus (wo sich auch das Festival-Zentrum befindet), in die Galerie Maquis Mami Wata, im Theater Felina-Areal, im Theaterhaus G7 und im Kunsthaus Zeitraumexit. Zum Programm des vom Kulturamt der Stadt ausgerichteten Festivals gehören auch vier sogenannte „Residenz-Showings“, in denen verschiedene Kunstschaffende und Gruppen Einblicke in ihre Produktionsprozesse geben. Mit einer solchen Präsentation – die der Heidelberger Wanderbühne Theater Carnivore, die sich in „Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen“ mit dem Thema Angst auseinander setzt - beginnt das Festival am Donnerstag um 18 Uhr im Theaterhaus G7. Zur selben Zeit startet auch Christoph Meyers Audioinstallation „Ortsbegegnung“ an mehreren Spielorten. Um 19 Uhr folgt die offizielle Eröffnung mit dem Vesperkirchenchor am Eintanzhaus. Am Donnerstagabend, jeweils 20 Uhr, werden zudem zum ersten Mal das Residenz-Showing „Sisters of the Yam“ der Gruppe Ore Arts (im Eintanzhaus) und die Performance-Rauminstallation „Schwesterstaat“ des Theaterkollektivs Rampig gezeigt – Letztere ist, wie auch alle weiteren Rampig-Vorstellungen, bereits ausverkauft. Um 21 Uhr beginnt außerdem ein Konzert mit dem Berliner Musiker Vincent Bababoutilabo am Festival-Zentrum.

Am Freitag gibt es um 16 Uhr im Theater Felina-Areal eine Präsentation und ein Gespräch (Titel: „Wie wir uns stärken“) zu den Residenzen und dem Mentoring-Programm bei Schwindelfrei (Anmeldung dazu unter kulturamt.schwindelfrei@mannheim.de). Anschließend findet dort um 18 Uhr ein erstes Residenz-Showing der hybriden Tanz- und Video-Performance „Oxy-Gen/Z(8)“ von Choreografin und Tänzerin Lisa Bless statt. Um 19.30 Uhr folgt die Premiere der deutschen Erstaufführung der Audio-Walk-Performance „Hang Out“ der Prager Künstlerin Eliška Brtnická - Treffpunkt ist am EinTanzHaus. Um 21 Uhr geben Katharina Anna-Josefine Rausch, Christopher Johannes Scheuer und Friedrich Stockmeier im Zeitraumexit zum ersten Mal Residenz-Einblicke in ihre Performance „Tool“. Um 20.30 Uhr werden zuvor der Film „Dancefilms Today“ sowie Kurzfilme von „Girls Go Movie“ am Eintanzhaus gezeigt, und um 22 Uhr wird der experimentelle Kurzfilm „Skin Politics“ von Ore Arts in der Galerie Maquis Mami Wata vorgeführt.

Am Samstag präsentiert die Band Frau Sammer um 21 Uhr Austro- und Post-Pop am Festival-Zentrum, und um 22 Uhr zeigt das QuArtEer Collective seine Performancekunst-Produktion „The Sin of Life“ im Zeitraumexit. Dort startet um 22.30 Uhr auch eine Party mit DJ Joey Lou und Naria (ZENA Kollektiv).

Der Sonntag beginnt mit „Tischgesprächen“ mit den beteiligten Kunstschaffenden am Eintanzhaus, moderiert wird diese Begegnung von Festivalkurator Dirk Förster. Um 15 Uhr beginnt die Residenz-Wiederaufnahme „Re-Cover“ der Tanzcompagnie „Inter-Actions“ im Eintanzhaus. Eine weitere Wiederaufnahme steht um 18 Uhr mit der Performance „Lautsprecher*Innen“ von Tala Al-Deen und Anso Dautz auf dem Spielplan. Und schließlich musiziert das Weltmusik-Fusion-Ensemble Syreal um 20 Uhr im Zeitraumexit.

Es gilt ein solidarisches Preissystem, in denen ein Eintritt zwischen fünf (Supersparpreis) und 18 Euro (Soliticket) gewählt wird. Für die Eröffnung, die Konzerte, Party, Filme, Gespräche und die Audioinstallation im Rahmenprogramm ist der Einlass frei. Tickets können im Online-Shop gebucht werden, der vom Eintanzhaus betrieben wird. Je nach Verfügbarkeit gibt es Karten auch am jeweiligen Veranstaltungsort an der Abendkasse.

Weitere Infos und sämtliche Vorstellungstermine gibt es hier:

theaterfestival-schwindelfrei.de

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Scheidender Hausautor und Nachfolgerin sprechen am Nationaltheater

Mannheim. „Weggefährt*innen“ hat das Mannheimer Nationaltheater (NTM) diesen Abend betitelt, an dem sich der scheidende Hausautor Pat To Yan und seine Nachfolgerin, die ukrainische Dramatikerin und Theatermacherin Anastasiia Kosodii, am Donnerstag, 7. Juli, 20 Uhr, beim Gespräch im Theatercafé begegnen – gleichsam zu einer Staffel- oder besser: Schreibfeder-Übergabe. Wie Pat To Yan wird auch Anastasiia Kosodii am Nationaltheater selbst inszenieren. Karten kosten zwölf, ermäßigt sieben Euro. Das NTM-Kartentelefon hat die Rufnummer 062171680150.

Mehr zu der NTM-Gesprächveranstaltung:

www.nationaltheater-mannheim.de

Mannheimer Capitol verlegt Premiere von Musik-Komödie „Ewig Jung“ auf 21. Juli

Mannheim. Das Mannheimer Capitol verlegt die für den 9. Juli geplante Premiere des Musik-Komödie „Ewig Jung - ein Songdrama von Erik Gedeon“ Covid-bedingt auf den 21. Juli. „Ihre bei uns gekauften Premierenkarten vom 9. Juli können Sie gerne auf den 21. Juli, 18. September, 12. Oktober oder 5. Dezember umtauschen, bitte wenden Sie sich dazu an unseren Vorverkauf“, teilt das Kulturhaus in diesem Zusammenhang aktuell mit. Die Tickethotline hat die Rufnummer 0621/3367333.

Mehr Informationen zur Stückverlegung gibt es hier:

www.capitol-mannheim.de

Roman-Adaption „Dschinns“ feiert Premiere im Mannheimer Schauspielhaus

Mannheim. Wiederholt musste die Premiere am Mannheimer Nationaltheater Corona-bedingt verschoben werden, nun ist es so weit: Am Freitag, 8. Juli, um 19 Uhr bringt Regisseurin Selen Kara ihre Adaption von Fatma Aydemirs neuem Roman „Dschinns“ auf der Bühne des Schauspielhauses zur gleichnamigen Uraufführung. Erzählt wird darin von Hüseyin, der sich nach Jahrzehntelanger Arbeit in Deutschland den Traum von einer Eigentumswohnung in Istanbul erfüllt – aber dann unvermittelt an einem Herzinfarkt stirbt. Seine Frau und seine Kinder reisen zur Beerdigung an, „alle mit ihren eigenen Verletzungen, Verstrickungen und Wünschen im Gepäck“, erläutert die Stückbeschreibung. Theaterkarten kosten im Normaltarif zwischen zehn und 28,50 Euro, Ermäßigungen sind verfügbar. Die nächste Vorstellung ist am 12. Juli, 19 Uhr.

Weitere Stückinfos und den Kartenlink gibt es an dieser Stelle:

www.nationaltheater-mannheim.de

Autoren-Duo lässt Kult-Kommissar Kluftinger live im Capitol ermitteln

Mannheim. Ihren Kult-Kommissar Kluftinger erweckt das Autoren-Duo Volker Klüpfel und Michael Kobr am Dienstag, 12. Juli, 20 Uhr, bei einem Besuch im Mannheimer Capitol zum Live-Lese-Leben. Im neuen Roman „Affenhitze“ muss Kriminalist Kluftinger trotz der im Titel beschriebenen Witterung in einer Tongrube ermitteln, in der Professor Brunner vor einiger Zeit das berühmte Skelett des Urzeitaffen „Udo“ ausgegraben hat. Nun aber wurde Brunner verscharrt unter einem Schaufelbagger gefunden ...

Karten für die Lesung gibt es für 24 oder 26 Euro unter Tel. 0621/3367333. Im Webshop kosten sie 25 oder 28,70 Euro (plus Versand).

Zur Lesung und den Karten dazu führt ein Klick hierhin:

www.capitol-mannheim.de/

Wagners „Ring“-Zyklus an der Nationaltheater-Oper startet mit „Rheingold“-Premiere

Mannheim. Mit großangelegten Projektionen von Regisseurin Yona Kim in Szene gesetzt, wird Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ als Abschiedsproduktion für den scheidenden Generalmusikdirektor Alexander Soddy am Mannheimer Nationaltheater aufgeführt – in voller Länge. Das epochale Bühnenfestspiel beginnt am Samstag, 9. Juli, 19 Uhr, im Opernhaus mit seinem Vorabend, mit der Aufführung von „Das Rheingold“. Die Bühne dafür richtet Anna-Sofia Kirsch ein, die Kostüme stammen von Falk Bauer, die Dramaturgie hat Opernintendant Albrecht Puhlmann inne. Neben den Gesangssolistinnen und -solisten wirken die NTM-Statisterie und das Nationaltheater-Orchester an der Produktion mit. Vor der Premiere gibt es um 18.15 Uhr eine Kurzeinführung im Oberen Foyer. Karten kosten zwischen 33 und 71 Euro, ermäßigt zwischen 25 und 53,50 Euro. Das NTM-Kartentelefon ist unter der Rufnummer 062171680150 zu erreichen.

Die „Rheingold“-Details auf der Nationaltheater-Homepage gibt es unter diesem Link:

www.nationaltheater-mannheim.de

„Rocky Horror Show“ mit zwei weiteren Vorstellungen im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Zwei weitere wilde Musical-Runden dreht „Richard O’Brien’s Rocky Horror Show“, die am Donnerstag und Freitag, 7. und 8. Juli, jeweils 19.30 Uhr, im Mannheimer Rosengarten zu Gast ist. Wer dazu in die Glamour-Garderobe schlüpfen und den „Time Warp“ tanzen will: Tickets gab es im Webshop zuletzt noch in den Platzlategorien ab 60,40 Euro (Normalpreis), Ermäßigungen sind erhältlich.

Alle Infos zur Show finden sich hier:

www.rocky-horror-show.de

Trailer zu „Richard O’Brien’s Rocky Horror Show“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Udo Lindenberg rockt doppelt in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Eine Musiklegende im Doppelpack präsentiert die Mannheimer SAP Arena, wenn sich dort am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juli, jeweils um 20 Uhr der Vorhang für Udo Lindenberg hebt. Mit dabei hat er „neben brandneuen Songs von seinem diesjährigen Erfolgs-Album 'Udopium' natürlich wieder seine Kumpels vom Panikorchester, sein ganzes Action-Theater und wie immer reichlich Überraschungsgäste, die mit ihm das Wiedersehen zelebrieren“, heißt es in der Programmankündigung. Karten für die Konzerte auf der „Udopium live – 2022“ der Deutschrock-Ikone waren auf eventim.de zuletzt für die Samstagsshow noch in den Platzkategorien für 90,45 Euro oder 100,45 Euro (plus Versand), für sonntags zwischen 60,45 Euro und 120,45 Euro verfügbar.

Und hier geht’s zum Tickeshop:

www.eventim.de

Alte Feuerwache Mannheim präsentiert Jazz Against The Machine

Mannheim. Auf der Open-Air-Bühne vor der der Alten Feuerwache in Mannheim können die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 9. Juli, 20 Uhr, erleben, wie die Band Jazz Against The Machine Rocksongs der 90er Jahre in ihren ganz eigenen Jazzsound überführt. Und das machen Florian Wehse (Trompete), Claus Kiesselbach (Vibrafon), Philipp Rehm (Bass) und Philipp Rittmannsperger (Schlagzeug) so gekonnt wie erfolgreich: Mit ihrer Version des Rage Against the Machine-Klassikers „Bombtrack“ landete die Gruppe jedenfalls vor einigen Jahren einen veritablen YouTube-Hit. Das Konzert findet im Rahmen der Mannheimer „Homemade & Fresh“-Reihe statt, der Eintritt dazu ist frei.

Hier geht’s zur Veranstaltung auf der Feuerwache-Homepage:

altefeuerwache.com

Video Jazz Against The Machine, „Bombtrack“ live:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Freie Kunstakademie Mannheim zeigt Sommerausstellung

Mannheim. Ihre traditionelle Sommerausstellung eröffnet die Freie Kunstakademie Mannheim am Donnerstag, 7. Juli, von 18.30 bis 21.30 Uhr. Die Schau präsentiert schwerpunktmäßig die Abschlussarbeiten der Absolventinnen und Absolventen. Einen Atelierraum gestaltet das 5. Semester (Gastdozent im Jahr 2022 ist der in Weinheim geborene Maler und Konzeptkünstler Albrecht Wild), in weiteren Bereichen zeigen das 1. und 3. Semester ihre Werke. Die Ausstellung ist von Freitag, 8. Juli bis Sonntag, 10. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Vom Bosporus-Klang zum lokalen Lieder-Slam auf der Karlstorbahnhof-Sommerbühne

Heidelberg. „Tanzmusik“ spielt die Formation 47Soul, die am Sonntag, 10. Juli, 19.30 Uhr, auf der Sommerbühne auftritt, teilt der Heidelberger Karlstorbahnhof in seinen Programminformationen lakonisch mit – um dann doch weiter ins interessante Detail zu gehen: „Mit ihren zweisprachigen Texten sind sie Pioniere eines Stils, den sie Shamstep nennen, bei dem Hip-Hop und Electronica mit arabisch geprägten Melodien und Stilen verschmelzen.“ „Semitics“ heißt das neue Album des Musikerkollektivs, und wer live hören will, wie das klingt, findet für 25 Euro an der Abendkasse Einlass. Online kosten Karten 24,10 Euro (plus Gebühr). „Inspiriert von der vibrierenden Metropole Istanbul und aufgewachsen in der badischen Provinz“ verbinde der Wahl-Mannheimer Engin Indie-Rock mit traditionell türkischen Elementen, informiert der Karlstorbahnhof weiter mit Blick auf den 28-jährigen Musiker, der am Dienstag, 12. Juli, 19.30 Uhr, zusammen mit seiner Band auf der Sommerbühne zu erleben ist. An der Abendkasse kostet der Eintritt zum Engin-Konzert zwölf Euro, im Webshop ebenso (dort allerdings plus Gebühr).

Und am Mittwoch, 13. Juli, treffen ab 19.30 Uhr beim Open-Air-Finale zum Liederslam Singer-Songwriter aus Heidelberg und Umgebung auf der Sommerbühne aufeinander, um dort mit ihren Stücken das Publikum zu überzeugen. Mit dabei sind Sven Garrecht, die Band Quiet Lane, Piya, Aljosha Konter und das Musikerinnen-Duo Hale01. Karten für diese Kooperationsveranstaltung mit dem Verein Kulturfenster kosten an der Abendkasse zehn, ermäßigt acht Euro, im Ticketshop 9,80 Euro beziehungsweise 7,60 Euro (jeweils plus Gebühr).

Zur Programmübersicht des Karlstorbahnhofs gelangen Sie hier:

www.karlstorbahnhof.de

Video Engin, „Schöne Dinge“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Schlossfestspiele spannen Musikbogen von Tschaikowsky bis zu Seeräuberswing

Heidelberg. Neben weiteren Vorstellungen des Kindertheaters „Die verzauberten Brüder“, des Singspiels „Im weißen Rößl“, des Tanzstücks „Warten auf die Barbaren“ und des musikalischen Schauspiels „Shakespeare in Love“, bieten die Schlossfestspiele des Theaters und Orchesters Heidelberg in den kommenden Tagen eine Fülle frischer Musikveranstaltungen und anderer Festival-Neuzugänge. So wird am Donnerstag, 7. Juli, 19 Uhr, als Musiktheater-Wiederaufnahme die Chor-Revue „Souvenirs, Souvenirs!“ auf dem Sonnendeck auf der Bäderterrasse des Schloss aufgeführt. Karten kosten 19, ermäßigt 9,50 Euro – so wie auch bei allen anderen Veranstaltungen auf dem Sonnendeck. Am selben Ort und zur selben Stunde wird etwa am Freitag, 8. Juli im Rahmen der Reihe „Tête-à-Tête mit der freien Szene“ und unter dem Titel „Why should be a dancer a role model for future?“ ein „Manifest für den Tanz“ gezeigt. Tänzerinnen sind Miriam Markl, Julie Pécard, Cecilia Ponteprimo, Sprecherinnen: Catherine Guerin und Alexandra Karabelas, Idee und Text stammen von Alexandra Karabelas.

Am Samstag, 9. Juli, 19 Uhr, spielt die Dirik Schilgen JG4 um den namensgebenden Heidelberger Bandleader auf dem Sonnendeck ihr aktuelles Programm „Out Into New“ mit neuen Kompositionen sowie einigen Jazz-Grooves in verändertem Kontext und neuem Sound.

Um 20.30 Uhr erklingen danach im Schlosshof beim 2. Schlosskonzert unter dem Titel „Sommerabend mit Tschaikowsky – Die Macht der Liebe“ buchstäblich märchenhafte Ballettmusik mit „Dornröschen“ und „Schwanensee“. Die Aufführung markiert zugleich auch das Konzert zur Heidelberger Schlossbeleuchtung. Zuletzt gab es noch Stehplatzkarten dafür, zum Preis von 17 Euro, ermäßigt zwölf Euro. „Seeräuberswing, Polkajazz und Lieder zum Heulen aus Hamburg Sankt Pauli“ bringt die Formation Tante Polly am Montag, 7. Juli, 19 Uhr auf dem Sonnendeck zu Gehör. Ein weiteres Gastspiel gibt ebenda der Sänger und Pianist Andreas Langsch am Mittwoch, 13. Juli, 19 Uhr, mit seinem Bühnenprogramm „Der Kavalier der Zukunft“. Um 20.30 Uhr wird am Mittwochabend eine weitere Vorstellung des 2. Schlosskonzerts aufgeführt, auch hierfür waren zuletzt online nur noch Stehplatzkarten verfügbar, die dann aber zwölf Euro, ermäßigt sieben Euro kosten. Die Theaterkasse ist unter Tel. 06221/5820000 oder mittels E-Mail an tickets@theater.heidelberg.de zu erreichen.

Alle Informationen zum Heidelberger (Fest-)Spielplan gibt es hier:

www.theaterheidelberg.de

Video Andreas Langsch, „Der Liebesalgorithmus“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Pfalztheater gastiert mit Gounod-Oper „Roméo et Juliette“ in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zum Sterben schön: Mit Charles Gounods Oper „Roméo et Juliette“ gastiert das Pfalztheater Kaiserslautern am Freitag, 8. Juli, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 10. Juli, 18 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau. Die 1867 im Pariser Théâtre Lyrique uraufgeführte Oper nach Shakespeares Tragödie „Romeo und Julia“ wird von Mareike Zimmermann inszeniert, die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Daniele Squeo. Das Libretto von Jules Barbier und Michel Carré wird im französischen Original mit deutschen Übertiteln aufgeführt. Karten kosten zwischen 26 und 47 Euro, ermäßigt zwischen 14 und 24,50 Euro. Kartenbestellungen sind per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Nummer 0621/5042558 möglich.

Zu weiteren Infos über das Pfalztheater-Gastspiel führt dieser Link:

www.theater-im-pfalzbau.de

Junges Theater und Theaterpädagogik zeigen Uraufführung „Stoff“ im Heidelberger Zwinger 3

Heidelberg. „Stoff“ lautet der Titel einer neuen Produktion von Theaterpädagogik und Jungem Theater am Theater und Orchester Heidelberg, das am Samstag, 9. Juli, 19 Uhr, im Zwinger 3 Premiere hat. In dem Stück ab 18 Jahren geht es um den titelgebenden „Stoff, der in seinen Fäden zahlreiche Bereiche der Fragestellung vereint. Von der Darstellung des Körpers bis zur Schaffung neuer Bekleidungsformen, von der Erfahrung des Textils an sich bis zur Suche nach Know-how“, führt die Programmankündigung aus. „Von Mythen bis zur Fast Fashion, kann Stoff Träger von Reflexionen über unsere kollektiven oder individuellen Identitäten sowie durch seine Herstellung über seine Auswirkungen auf die Umwelt haben.“ Die Spielleitung der Uraufführung hat Gaëlle Morello, es wirken mit: Hannah Galler, Marcella Huneus, Zita Lambert, Iry Osypova, Martha Roether, Esther Twardella und Arianne Oppold. Die nächste und zugleich letzte Vorstellung ist am Sonntag, 10. Juli, 19 Uhr. Karten kosten im Webshop sechs, ermäßigt vier Euro.

Zum Stück und zu den Theatertickets führt dieser Link:

www.theaterheidelberg.de

Unterwegstheater lädt zu „Medea“-Gastspiel und „Shanty-tee-time“

Heidelberg. Unter dem Namen The Neighbors haben sich Schlagzeuger Daniel Gallimore und Gitarrist Jochen Seiterle zusammengetan, die am Freitag, 8. Juli, 20 Uhr, beim Heidelberger Unterwegstheater in der Garage des Autohauses (ehemals VW-Bernhardt) auftreten. Dabei vereint das Duo Progrock, Jazz, Noise, Neue Musik, Djent, Pop, Worldmusic, Surreales und Psychedelisches. Karten für die Veranstaltung kosten an der Abendkasse 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, im Vorverkauf online 15, ermäßigt zehn Euro (jeweils plus Gebühr).

Am Samstag, 9. Juli, 20 Uhr, präsentieren das auf die Neue Musik des 20. und 21. Jahrhunderts spezialisierte ensemble aisthesis und die Vokalsolisten der Schola Heidelberg bei ihrem „Medea“-Gastspiel im Autohaus unter der Leitung von Ekkehard Windrich Werke von Iannis Xenakis, Franz Schubert, Juliana Hodkinson, Bernd Alois Zimmermann und Gérard Grisey. Dabei sollen die Werkstätten und Kellerräume zu einem Ort vielschichtiger Auseinandersetzungen mit der mythischen Frauenfigur der Medea werden. Karten für diese Kooperation von Unterwegstheater und KlangForum Heidelberg, die im Rahmen des „ArtOrt´22 – Urban Paradies“-Festivals stattfindet, kosten im Webshop 24 Euro, ermäßigt ab sechs Euro (jeweils plus Gebühr).

Am Sonntag, 10. Juli, 16 Uhr, ist „Shanty-tee-time mit Gesang und Schifferklavier“ im Autohaus-Garten angesagt, wofür die Musiker Matthias Horn und Thilo Ratai verantwortlich zeichnen. Auch hier kostet der Eintritt an der Abendkasse 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Im Vorverkauf gibt es Tickets für diese „ArtOrt´22“-Veranstaltung online für 15, ermäßigt für zehn Euro (jeweils plus Gebühr).

Das Programm des Unterwegstheater findet sich hier:

unterwegstheater.de

Piano-Legend Richie Beirach spielt bei „Jazz am Rhein“-Festival in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Im Rahmen des „Jazz am Rhein“-Festivals, das im Rahmen des Luwigshafener Kultursommers entstanden ist, finden am Wochenende drei Konzertveranstaltungen - bei jeweils freiem Eintritt - auf dem Vorplatz des Kulturzentrums dasHaus statt. Den Auftakt bestreitet am Freitag, 19 Uhr, das Vocal-Groove-Jazz-Duo Brainsail, aka Antonio Garcia und Seyda Sibel, zusammen mit ihren Mitstreitern Paul Janoschka (Piano), Simon Zauels (Bass) und Jonas Esser (Schlagzeug). Um 20.15 Uhr folgt ein Auftritt des Jazzmusikers und Chromatic-Harmonica-Virtuosen Olivier Ker Ourio, der von seinem renommierten Pariser Kollegen Manuel Rocheman am Klavier begleitet wird. Am Samstag musiziert um 19 Uhr zunächst die 2015 in Mannheim gegründete Band Bildband (Daniel Buch, Bjarne Sitzmann, Antoine Spranger, Lukas Hatzis, Tobias Frohnhöfer). Dann tritt um 20.15 Uhr der legendäre US-amerikanische Jazz-Pianist Richie Beirach zusammen mit seiner Kollegin (und künstlerischen Leiterin des Festivals) Regina Litvinova an Keyboard und Synthesizer auf die Bühne. Das bei diesem „Duologes“-Programm gespielt Repertoire soll eine Kombination aus klassischen Stücken mit ausgiebigen Improvisationen, Originalkompositionen der beiden und speziellen Jazzstandards mit persönlichen Arrangements umfassen.

Am Sonntag, 10. Juli, 11 Uhr, gibt die Schweizer Formation Devi's World of Sound ein Konzert auf dem dasHaus-Vorplatz. Das Songwriter-Duo aus Sängerin Devi Reith und Gitarrist Felix Utzinger verbindet hier gemeinsam mit Mischa Frey am Bass und Schlagzeuger Tobias Hunziker Jazz mit Soul und Weltmusik.

Einen Überblick zum „Jazz am Rhein“-Programm gibt es an dieser Stelle:

www.dashaus-lu.de

Italienische Glamrock-Punker Giuda spielen im Weinheimer Café Central

Weinheim. Einen Glamrock-Punk-Abend mit der fünfköpfigen italienischen Band Giuda können Besucherinnen und Besucher am Samstag, 9. Juli, im Weinheimer Café Central erleben. Für den Support sorgen die Snob City Boys aus Wiesbaden, los geht der Spaß um 21 Uhr. Konzertkarten gibt es für 14,30 Euro.

Zur Veranstaltung und weiter zum Webshow führt dieser Link:

cafecentral.de

Video Giuda, „Roll The Balls“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Shave Randle und Maria Cammisa singen mit Stromwerk Klub Band

Mannheim. Beim Nachtmarkt am Mannheimer Stromwerk in der Neckarstadt begrüßt die Stromwerk Klub Band am Donnerstag, 7. Juli, 19 Uhr, Shave Randle, Frontmann der Tuxedo Club Band, und Maria Cammisa als popmusikalische Gäste am Mikrofon. Letztere hatte auch an der siebten Staffel der TV-Gesangsshow „The Voice of Germany“ teilgenommen. Der Eintritt zum Nachtmarkt ist kostenlos.

Wüstenrock und Hillbilly-Folk beim Mannheimer Kulturtreff Alter

Mannheim. Indie-Dessert-Rock spielt die lokal verankerte Band Tascosa am Freitag, 9. Juli, ab etwa 21 Uhr am Mannheimer Kultur-und Freizeit-Treffpunkt Alter am Alten Messplatz. Am Samstag, 10. Juli, ab 18.30 Uhr, lässt die Formation Djampa Djampa am selben Ort brasilianische Folklore und Weltmusik erklingen. Und die US-amerikanische Formation The Henhouse Prowlers bringt am Dienstag, 12. Juli, gegen 19 Uhr, ihren Bluegrass-Hillbilly-Country-Folk mit aus Chicago. Der Eintritt ist jeweils frei beziehungsweise auf Spendenbasis.

Infos zu den Veranstaltungen gibt es auf Facebook:

www.facebook.com

Video Tascosa, „Día De Muertos“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Henhouse Prowlers, „Drunk Again“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Lesung, Jazz und Mozart-Gespräch am Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg

Heidelberg. Über vier Generationen entfaltet Anne Weber in ihrem autobiografischen Roman „Ahnen: Ein Zeitreisetagebuch“ die Geschichte ihrer Familie. Mit einer Lesung unter dem Titel „Literarische Zeitreisen“ ist die Autorin, die 2020 für „Annette, ein Heldinnenepos“ über Anne Beaumanoir den Deutschen Buchpreis erhielt, nun am Freitag, 8. Juli, 20 Uhr, im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) in Heidelberg zu Gast. An die Lesung schließt sich ein Gespräch mit Doktorandinen und Doktoranden der Universität Heidelberg über die literarische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit an. Karten kosten 9,90 Euro, ermäßigt 5,90 Euro, an der Abendkasse gilt ein Aufpreis. Im Jazzclub am DAI gibt die Galapagos Big Band am Samstag, 9. Juli, 20 Uhr, ein Konzert. Dieser Abend hält zudem ein musikalisches Wiedersehen mit Saxofonist Knut Rössler bereit, der die Band jahrelang geleitet und gemeinsam mit ihr viele musikalische Projekte durchgeführt hat. Karten gibt es nur an der Abendkasse, für 14 Euro, ermäßigt für zwölf Euro. Kartenreservierung sind unter ticket@jazzclub-heidelberg.de möglich. Und beim „Musical Sunday“ setzen sich Autor Marcus Imbsweiler und Timo Jouko Herrmann, Gastdirigent der Heidelberger Sinfoniker, am Sonntag, 11. Juli, 11 Uhr, mit Wolfgang Amadeus Mozarts Quintett Es-Dur KV 452 und dem Trio Es-Dur KV 498 auseinander. Auch gibt es Tickets zum Normalpreis für 9,90 Euro und mit einem Aufpreis an der Abendkasse.

Infos und Karten:

dai-heidelberg.de