Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stadt stellt Beckenheizungen in zwei Mannheimer Freibädern ab: Die Stadt Mannheim reagiert auf Probleme bei Gasversorgung und lässt die Schwimmbecken-Heizungen im Carl-Benz-Bad und in Sandhofen ab sofort aus. Es heißt, dass Wasser werde sich auch so kaum abkühlen.

Evobus-Betriebsrat will für Mannheimer Standort kämpfen: Um Geld zu sparen, will der Bushersteller Evobus den Rohbau von Mannheim nach Tschechien verlegen - die Arbeitnehmervertreter sehen mehr als 1000 Stellen in Gefahr.

„Fauler Pelz“ in Heidelberg Die Stadt Heidelberg will weiter verhindern, dass das Land im ehemaligen Gefängnis "Fauler Pelz" Maßregelvollzug für suchtkranke Strafgefangene stattfindet. Eine erste gerichtliche Auseinandersetzung droht.

Ludwigshafen vertritt Rheinland-Pfalz beim Bundeswettbewerb „Gärten im Städtebau“: Hier zählt kein akkurat geschnittener Rasen sondern Ernteglück: Der Kleingartenverein der Siedlergemeinschaft BASF-Notwende hat sich mit Ludwigshafen für das Finale im Bundeswettbewerb „Gärten im Städtebau“ qualifiziert.

Interview mit Vorsitzendem des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar : Tilman Krauch steht seit gut einem Jahr an der Spitze des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar und erklärt seine Pläne.

Vier Religionen beten in Mannheim für den Frieden: Das Interreligiöse Friedensgebet auf dem Marktplatz zog 200 Menschen an. Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche, der jüdischen, alevitischen und muslimischen Gemeinde riefen zu Toleranz auf.

Journalisten diskutieren auf den Medientagen in Landau: Über sich selbst und ihr tägliches Tun diskutieren Journalisten, Wissenschaftler und Verlagsleute bis Donnerstag in Landau und Neustadt. Funktioniert das Geschäftsmodell und was machen soziale Medien mit der Demokratie?

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren