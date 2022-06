Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Programm zur Bundesgartenschau 2023 - Beatrice Egli kommt nach Mannheim: Der Schweizer Superstar Beatrice Egli wird im Rahmen der SWR4 Schlagerparty bei der Bundesgartenschau auftreten. Ihr Schlagzeuger hat Mannheimer Wurzeln. Auch sonst werden prominente Namen die Buga-Bühnen betreten.

Stadionfrage in Mannheim - Was Waldhof-Fans sagen: Wo liegt die künftige Heimat des Profifußballs in Mannheim? In der Politik gehen die Meinungen auseinander. Der Fandachverband Pro Waldhof hat einen Standort-Favoriten, betrachtet das Ganze aber aus verschiedenen Winkeln.

Trotz Ministerbesuch - Heidelberger Gemeinderat lehnt Bauantrag für Faulen Pelz ab: Ohne Gegenstimmen, bei zwei Enthaltungen, hat der Heidelberger Gemeinderat am Donnerstagabend den Bauantrag des Sozialministeriums zur Nutzung des Faulen Pelz für den Maßregelvollzug um ein Jahr zurückgestellt.



RNV zieht erste Bilanz zu 9-Euro-Ticket - bange Blicke auf Pfingsten: Trotz 9-Euro-Ticket - ein Ansturm auf Busse und Bahnen ist beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar ausgeblieben. Für die Pfingstferien ist die RNV aber gewappnet, zusätzliche Kapazitäten sind eingeplant.

Drei Tage Rheinuferfest - So will Ludwigshafen den Corona-Blues wegfeiern: Erstmals gibt es in Ludwigshafen vom 24. bis 26. Juni ein Rheinuferfest. Die Veranstaltung auf dem Platz der Deutschen Einheit, am Rheinufer und auf dem Ludwigsplatz ersetzt das Stadtfest - mit viel Livemusik.

Mannheimer ZEW-Studie - KI-Einsatz steigt in Wirtschaft sprunghaft an: Jedes zehnte Unternehmen nutzt inzwischen Künstliche Intelligenz - vor allem in der Dienstleistungsbranche. Das ist das Ergebnis einer Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

Wie die Siedler in Mannheim-Suebenheim Ukrainern zu einem Treffpunkt verhelfen: Katholiken und Protestanten engagieren sich in der Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge und suchten eine Begegnungsstätte. Die Siedler im Mannheimer Stadtteil Suebenheim stellten jetzt ihre Vereinshaus dafür zur Verfügung.

