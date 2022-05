Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Vor 115 Jahren - Das erste große Fußballereignis in Mannheim: Im Mai 1907 - dem Gründungsjahr des SV Waldhof Mannheim - wurde in der Quadratestadt das Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft ausgetragen.

Bald Autos in Ludwigshafener Fußgängerzonen? Stadt weist Kritik zurück: Im Zuge des neuen Parkraumkonzepts hat die Verwaltung den Vorschlag gemacht, die Ludwigshafener Fußgängerzonen für Autos zu öffnen. Es hagelte Kritik. Jetzt hat die Stadt reagiert.

Verbrechen im Quadrat: Der Babymord von Frankenthal: Ein Baby stirbt nach dem Sturz vom Balkon. Der Vater hatte es auf dem Arm - im Drogenrausch. Er muss sich wegen Mordes verantworten und kommt doch bald auf freien Fuß. Nicht der einzige Aufreger bei dem Prozessmarathon.

Wie sich Mannheim-Neckarau aufs erste Stadtteilfest nach der Pandemie freut: Die Vereine im Mannheimer Stadtteil Neckarau bereiten mit Elan das erste Stadtteilfest nach zwei Jahren Corona-Pause vor. Was am 25. und 26. Juni geboten wird, kündigt Organisatorin Claudia Küstner an.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

