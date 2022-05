Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mobilität in der Rhein-Neckar-Region wird geändert: Unsere Mobilität wird sich in naher Zukunft drastisch ändern. Sie muss vor allem klimafreundlicher werden, darüber herrscht Einigkeit, auch bei der Regionalkonferenz Mobilitätswende in Ludwigshafen.

So steht es um die Ersatzspielstätten des Mannheimer Nationaltheaters: Etwa zwei Wochen im Verzug ist der Bau der „Oper am Luisenpark" in der Theodor-Heuss-Anlage - trotzdem will man sie zum geplanten Termin im August beziehen. Wie es um die Ersatzspielstätten des Nationaltheaters steht.

„MM Business Class" - unser neuer Wirtschaftsnewsletter: Immer die wichtigsten Nachrichten im Blick: An diesem Mittwoch geht's los mit dem Wirtschaftsnewsletter des "Mannheimer Morgen". Was Leserinnen und Leser alles erwartet.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

