An diesem Samstag öffnen in Mannheim die Freibäder. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es im Carl-Benz-Bad, das bereits zwei Tage vor dem offiziellen Start nachmittags geöffnet hat - bei freiem Eintritt. In den vier Freibädern gibt es in diesem Jahr einige Änderungen. Alles Wissenswerte auf einen Blick.

Gibt es noch Einschränkungen, oder ist alles wieder wie vor der ...