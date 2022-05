Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wo Mannheim seine nächste Stadtbahn-Trasse baut: Bis 2027 soll eine neue Stadtbahn-Trasse durchs Mannheimer Glückstein-Quartier entstehen. Die wird aber nicht nur das Areal am Hauptbahnhof anbinden, sondern Auswirkungen aufs gesamte Netz haben. Wir erklären, welche.

Anwohnerparkscheine werden in Mannheim deutlich teurer: Auf Autofahrer, die in Mannheimer Anwohnerparkzonen leben, kommen deutlich höhere Kosten zu. Die Stadt will die Gebühren für Parkausweise stufenweise erhöhen. Fragen und Antworten zu dem Thema.

Höhere Parkgebühren für Anwohner in Mannheim gerade noch vertretbar: Die Stadt Mannheim plant die Jahresgebühren für Anwohnerparkplätze mehr als zu vervierfachen. Unser Kommentator Steffen Mack findet, dafür muss die Stadt den Anwohnern auch genügend freien Parkraum zur Verfügung stellen.

Renaturierung des Mannheimer Neckarlaufs: Der Europäischen Union und ihrer Gewässerschutz-Richtlinie ist es zu verdanken. Der Mannheimer Neckarlauf soll wieder wilder und natürlicher werden – in gewissen Grenzen.

Kostenexplosion bei Abriss des Ludwigshafener Rathaus-Centers: Der Rückbau des Ludwigshafener Rathaus-Centers wird mit 72 Millionen Euro plus acht Millionen Euro, die im Hochstraßen-Paket verrechnet werden, deutlich teurer. Das sind die Gründe.

Das macht Betrieben der Region die meisten Sorgen: Mit dem Wegfall vieler Corona-Auflagen haben Unternehmen aufgeatmet - allerdings kurz. Umfragen der Industrie- und Handelskammerm Rhein-Neckar und Pfalz zeigen, wie stark sich der Blick in die Zukunft wieder getrübt hat.

„Würde den Pokal Grabowski widmen“ : Bundesliga-Rekordspieler und Eintracht-Frankfurt-Legende Karl-Heinz Körbel spricht im Interview über den UEFA-Cup-Sieg 1980. Und die Parallelen zu den Europa-League-Erfolgen der aktuellen Frankfurter Mannschaft.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

