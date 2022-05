Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Zwei Mannheimer Stadträte wollen Czernowitz auf eigene Faust besuchen: Die Grünen-Stadträte Markus Sprengler und Chris Rihm wollen Mannheims neue Partnerstadt Czernowitz besuchen. Die Mannheimer Verwaltung lehnte das bislang ab. Jetzt planen sie ihre Reise auf eigene Faust.

Endspurt für Luisenpark-Besucher: Ab sofort können Jahreskarten für Lusienpark sowie Herzogenriedpark verlängert werden. Für den Luisenpark jedoch nur bis Ene Oktober - dann schließt der Stadtpark. Was Besucher jetzt wissen müssen und welche Preise gelten.

Mädchen in Mannheim-Neckarau nachgestellt?: Ein Unbekannter soll eine Achtjährige verfolgt und berührt haben. Einen Tag vorher soll es einen ähnlichen Fall gegeben haben. Was die Polizei sagen kann - und was Kinder nach solch einem Übergriff brauchen.

Manfred Fuchs spricht über sein faszinierendes Leben: Unternehmer und Künstler, Ehrenbürger und Wohltäter. Anlässlich seiner Benefizausstellung zugunsten des MM-Hilfsvereins "Wir wollen helfen" erzählt Manfred Fuchs im Podcast "Mensch Mannheim" von seinem karitativem Engagement und seinen Werken.

Ungewöhnliche Vogelnester in Mannheim: Nachdem es sich schon eine Blaumeisen-Familie auf der Schönau in einem Briefkasten gemütlich gemacht hat, haben Amseln in der Mannheimer Innenstadt einen weiteren besonderen Nistplatz entdeckt.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

