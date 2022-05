Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Pro-palästinensische Demo in Mannheim: Erkenntnisse reichen für Verbot nicht aus: Genau ein Jahr, nachdem eine pro-palästinensische Demonstration in Mannheim n nach Ausschreitungen aufgelöst worden ist, ist für diesen Sonntag wieder eine Demo angekündigt. Auch eine Gegendemonstration ist geplant.

Weinheimer Leukämie-Patient Arno Kiegele trifft seinen 24-jährigen Lebensretter aus Hamburg: Im Jahr 2019 hat Arno Kiegele aus Weinheim die Diagnose Leukämie erhalten. In Hamburg hat er in Nico Behrens einen genetischen Zwilling gefunden - nach zwei Jahren Sperrzeit haben sie sich nun persönlich getroffen.

Die Sieger des SRH Marathons 2022 stehen fest: Beim SRH Marathon in Mannheim wurden Simon Stützel (LG Region Karlsruhe) nach 2:28,42 std. und Lokalmatadorin Merle Brunée (MTG/engelhorn sports team) nach 2:57,51 std) empfangen. AdUnit Mobile_Pos3 AdUnit Content_2

Sonnendeck öffnet wieder: Von Schmunzel-Szenen über Nachdenkliches zu Rock’n-Roll – das Programm wird heiter bis temperamentvoll. Vom 14. Juni bis 7. August öffnen Heidelberger Theater und Orchester die Sommerbühne auf der Bäderterrasse am Schloss.

Die schönsten Biergärten der Region (Teil II): Wo kann man in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region nett draußen sitzen, wenn die Sonne lacht? Von schick bis urig - hier kommt der zweite Teil unserer Empfehlungen.

