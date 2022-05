Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Erste Maimarkt-Bilanz: Rund 210 000 Besucherinnen und Besucher kamen zum diesjährigen Maimarkt - halb so viele wie in den Jahren zuvor. Dennoch ziehen die Händlerinnen und Händler ein positives Fazit. Auch die Polizei ist zufrieden.

Land ermöglicht in Mannheim Musikgymnasium und Schule: Die frühere Kultusministerin Eisenmann verhinderte ein Mannheimer Musikgymnasium und beendete das erfolgreiche Modell "Grundschule ohne Noten". Die neue Regierung möchte beides ändern - und ist auf einem guten Weg.

„Wir drehen 2035 nicht den Gashahn zu": Hansjörg Roll ist Technik-Vorstand bei der Mannheimer MVV. Im Interview spricht er über nicht betriebsbereite Blöcke beim Grosskraftwerk, Gas aus Russland und den kommenden Winter.

„Grüne Mitte" in Mannheims neuem Stadtteil Franklin kostet rund 50 Millionen Euro: Mannheims jüngster Stadtteil Franklin wächst in einem beachtlichen Tempo. Irritationen gibt es aber beim begehbaren "Hügel". So wurden die Kosten dafür nicht genannt und eine Regel für Mietpreise findet keine Anwendung.

Hexenparcours und Gartentipps: Der Wildpark Rheingönheim feiert am Sonntag seinen Erlebnistag für Familien. Dabei stehen neben Musik auch viele naturpädagogische Aktionen auf dem Programm - wie Tücher aus Bienenwachs herstellen.

Sind Ausbaupläne für Bahnstrecken von und nach Mannheim gefährdet?: Zwei wichtigen Bahn-Infrastrukturprojekten in der Region droht eine Finanzierungslücke. Laut einem Medienbericht will Bundesverkehrsminister Wissing der Deutschen Bahn weniger Geld für große Bauprojekte zugestehen.

Wenn Trickbetrüger anrufen: Mit der Aktion „Gemeinsam sind wir stark! Gegen Betrug" haben Polizeibeamte und eine Zivilcouragetrainerin älteren Menschen in Ludwigshafen gezeigt, wie Trickbetrüger vorgehen - und wie sie sich im Ernstfall schützen können.

Der „MM" organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

