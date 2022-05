Die Zahlen stehen zwar erst in ein paar Tagen endgültig fest, doch der Trend ist klar, wie die Geschäftsführerin der Maimarktgesellschaft, Stefany Goschmann, bei der Pressekonferenz zum Messe-Finale bilanziert: „Eines kann man sicher sagen, es werden auf jeden Fall mehr als 210 000 sein.“ Somit sind 2022 zwar nur etwa halb so viel Menschen aufs Mühlfeld geströmt als in vielen Jahren zuvor.

...