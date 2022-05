Das eine gab es noch nicht, das andere wurde abgeschafft: Unter der Ägide von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) durfte das Moll in Neckarau kein Musikgymnasium werden. Und die Gerhart-Hauptmann-Grundschule auf der Rheinau musste den Modellversuch „ohne Noten“ beenden. Beides will die neue grün-schwarze Landesregierung ändern. So steht es im Koalitionsvertrag, den die Spitzen der beiden

...