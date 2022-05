Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

„Sound of Peace“ setzt im Schlosshof ein Zeichen für Frieden: Am Sonntag haben sich in Mannheim zahlreiche Menschen am Mannheimer Schlosshof versammelt und ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Musikerinnen, Künstler und Bands sorgten für emotionale Momente.

Ludwigshafener Dekanin Barbara Kohlstruck geht in den Ruhestand: Sie war die erste Frau in diesem Amt im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen. Jetzt geht Dekanin Barbara Kohlstruck in den Ruhestand. Wer auf sie folgt und wie sie die Kirche in den vergangenen zehn Jahren mitgestaltet hat.

Besondere Führung - so grün ist die Heidelberger Innenstadt: Wer an Heidelberg denkt, hat in den meisten Fällen das Schloss und die Innenstadt vor Augen. Was dabei untergeht: Die Stadt verfügt auch über eine reichhaltige Flora. Und genau diese ist Protagonist bei einer Führung.

Wie Evelyn und Volker Kreiss seit 25 Jahre Dystonie-Selbsthilfe organisieren: Wenn die Muskeln verkrampfen und Bewegungsstörungen überhand nehmen: Evelyn und Volker Kreiss leiten seit 25 Jahren erfolgreich die Selbsthilfegruppe für von Dystonie betroffene Patienten.

Winzergenossenschaft Schriesheim stellt „Bülent Blanc“ vor: Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan hat gemeinsam mit der Winzergenossenschaft Schriesheim eine eigene Weißweincuvèe kreiert. Die Präsentation des Tropfens wurde zu einem kleinen Volksfest.

Die bewährten Problemlöser: Ehrenamtliche Helfer sind die Stützen des Reitturniers auf dem Mannheimer Maimarkt – zumal wenn der Turnierchef Peter Hofmann wegen Corona-Quarantäne fehlt.

Endspurt auf dem Mannheimer Maimarkt: Nur noch am heutigen Montag und am traditionellen Maimarktdienstag ist der Maimarkt 9 bis 18 Uhr geöffnet. Es kommt langsam Abschiedsstimmung auf, aber mit guter Laune nach den sehr hohen Besucherzahlen am Wochenende.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

