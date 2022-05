Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Politiker und Reiter - Prominenz kommt am Sonntag zum Maimarkt: Besondere Prominente sind heute auf dem Maimarkt, im Festzelt wie auch auf dem Reitturnier.

Wenn ein Kind stirbt - Bitterer "Tatort" zum Odenthal-Jubiläum: Was tun mit aggressiven Kindern, die sich und ihr Umfeld gefährden? Dieser Frage geht der Sonntagskrimi "Marlon" nach. Souverän balanciert der Film zwischen Nervenkitzel und Mitgefühl.

Was Helmut Kohls früherer Metzger aus Wachenheim über beleidigte Leberwürste weiß: Klaus Hambel aus Wachenheim hat den verstorbenen Altkanzler einst mit Saumagen versorgt. Augenzwinkernd erklärt er das eigentliche Wesen der "Lewwerworscht", die im Ukraine-Konflikt gerade bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

