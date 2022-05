Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das wünschen sich Mannheimerinnen und Mannheimer an den Flüssen: Strandcafés, Boote, Stand-up-Paddling. Unsere Reporterin hat nachgehört, welche Ideen, Träume und Vorschläge Mannheimerinnen und Mannheimer für die Ufer an beiden Flüssen haben.

Ende des Mannheimer Maimarkts - das Programm am letzten Tag: Bis 18 Uhr haben die Tore des Maimarkts heute ein letztes Mal geöffnet. Hundefreunde kommen auf ihre Kosten, Fachleute der Verkehrspolizei sprechen über ihre Arbeit und das "Badenia"-Springen findet statt.

Teilnehmende gesucht - Der „MM“ wandert zur Mannheimer Hütte: Die Mannheimer Hütte öffnet ihre Türen 2022 später als gewohnt. Mit „MeinMorgen“ organisiert der „MM“ zum Eröffnungswochenende im August eine Exklusiv-Tour zu der auf 2679 Meter Höhe gelegenen Übernachtungsmöglichkeit.

Einrichtungsbezogenen Impfpflicht - ab Juni drohen im Rhein-Pfalz-Kreis Strafen: Im Rhein-Pfalz-Kreis sowie in Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer droht mehr als 800 Menschen Ärger. Der Grund: Sie arbeiten in berufen, in denen die Einrichtungsbezogenen Impfpflicht gilt, sind aber ungeimpft.

Heidelberger Verein „Neckarorte“: Wie die Stadt näher an den Fluß rückt: An mehreren Stellen am Neckar laden auch in diesem Sommer Sitzecken und Kulturprogramm zum Verweilen ein. Dahinter steckt ein Verein, der von Stadt und Gemeinderat unterstützt wird. Weitere Projekte folgen.

Mannheimer Politikwissenschaftler zur Wahl in Schleswig-Holstein: Marc Debus traut CDU-Ministerpräsident Daniel Günther nach seinem Wahlsieg in Schleswig-Holstein noch viel zu - die Kanzlerkandidatur eingeschlossen.

Handball-Boss Frank Bohmann im Interview: Im Interview spricht Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), über die Vergabe der TV-Rechte, die Corona-Nachwirkungen und den Status als stärkste Liga der Welt.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2