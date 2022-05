Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Beschuldigte Beamte vom Dienst suspendiert: Nach dem Tod eines 47-Jährigen haben sich LKA und Polizei Mannheim in einer Konferenz zu ersten Obduktionsergebnisssen geäußert. Der Polizeipräsident sprach von einem Vertrauensverlust. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Umstrittener Einsatz - so bewegt der Vorfall die Quadratestadt: Die Fraktionen aus Gemeinderat, Mannheimer Abgeordnete und Demonstranten fordern Aufklärung nach dem Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz, in dessen Folge ein Mann verstarb. Das Innenministerium warnt vor Vorverurteilung.

Verpatzte Deeskalation nach Polizeieinsatz mit Todesfolge: "MM"-Redakteur Florian Karlein spricht in seinem Kommentar über die verspätete Reaktion der Polizei auf den Polizeieinsatz mit Todesfolge vom Montag und über den Vertrauensverlust den die Polizei nun auf sich nehmen muss.

Annäherung nach Stadion-Zwist in Sandhausen: Der Gemeinderat in Sandhausen mit einem Grundsatzbeschluss die Weichen für die Erweiterung des Sportzentrums Süd gestellt, allerdings ein wenig anders als ursprünglich angedacht. Die Neubaupläne für ein neues Stadion sind damit vorerst vom Tisch.

Warum Quartiere in Mannheim bei Inklusion eine Schlüsselrolle spielen: Ein Bier trinken, Sport, Arbeit, Schule, Leute treffen: Der Alltag vor der Haustür ist der Schlüssel zu gelungener Inklusion, sagt Forscherin Sandra Fietkau. Sie erklärt, warum es aber um mehr als "Nicht-Behinderte" und "Behinderte" gehen muss.

Peta zeigt Landauer Zoo an: Die Tierrechtsorganisation Peta hat eigenen Angaben zufolge Strafanzeige gegen zehn Zoos in Deutschland erstattet – darunter auch den Landauer Zoo. Grund dafür seien die Haltungsbedingungen für Menschenaffen in den Einrichtungen.

Mit Tiktok zum neuen Azubi - so läuft die Lehrlingssuche in der Region: Nach zwei Jahren Pandemie werben Firmen und Kammern in der Region wieder mit Präsenzveranstaltungen um Jugendliche - aber viele digitale Formate bleiben.

Das erwartet Besucher am Donnerstag auf dem Maimarkt: Die Ermittlungsgruppe "Poser" zeigt auf dem Maimarkt am Donnerstag Einblicke in ihre Arbeit. Dazu gibt es Vorträge aus der Onkologie, Tipps zur Ersten Hilfe am Tier oder eine regionale Kinderbuch-Lesung und vieles mehr.

