Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nach Aufnahme von Geflüchteten - Frust bei Mannheimer Familien steigt: Mannheimer Familien, die Geflüchtete aufgenommen haben, kritisieren die Bürokratie in der Kommunikation mit der Stadt und fehlende Perspektiven in der Wohnungsfrage. Die Stadt weist die Kritik zurück.

Mannheimer Familien, die Geflüchtete aufgenommen haben, kritisieren die Bürokratie in der Kommunikation mit der Stadt und fehlende Perspektiven in der Wohnungsfrage. Die Stadt weist die Kritik zurück. Vermittlung von Wohnraum in Mannheim an Geflüchtete - Wie das städtische Portal angelaufen ist: Auf der Plattform startraum-mannheim.de wird seit Mitte April Wohnraum für Geflüchtete gegen Miete angeboten. Die Preise sind teilweise hoch. Die Stadt hofft auf weitere Inserate, um Familien zu entlasten.

So war das Eröffnungsevent der Manfred Fuchs-Ausstellung: Die Prince House Gallery zeigt Werke des Unternehmers Manfred Fuchs, die zu Gunsten der Aktion „Wir wollen helfen" des „Mannheimer Morgen" versteigert und verkauft werden. Am Samstag ist die offizielle Vernissage.

Neues 40-Millionen-Euro-Viertel in Ludwigshafen-Gartenstadt kommt gut an: 124 Wohnungen haben die GAG und BASF Wohnen + Bauen im Ligustergang in Ludwigshafen seit Ende 2017 errichtet. Investiert wurden rund 40 Millionen Euro. Jetzt wurde Einweihung gefeiert.

Campino im "MM"-Interview über 40 Jahre Die Toten Hosen und den Ukraine-Krieg: Der Düsseldorfer Punkrocker erklärt im Interview, wie sich der Ukraine-Krieg auf seine Einstellungen, das Jubiläumsjahr seiner und womöglich auf ihr Open Air in Mannheim auswirkt. Und warum 70 das neue 60 ist, erklärt er auch.

Warum es etwas Besonderes ist, dass beim Maimarkt-Reitturnier ein Nationenpreis stattfindet: Auch aufgrund des Einsatzes des Springreiten-Bundestrainers findet nun beim Maimarkt-Turnier ein hochrangiger Nationenpreis statt. Eigentlich darf in Deutschland nur Aachen ein Fünf-Sterne-Turnier ausrichten.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

