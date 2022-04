Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Für Odessa-Blog gekürt: Die Mannheimerin Irina Peter hat kürzlich bei der Verleihung des Goldenen Bloggers in Berlin die Auszeichnung als „Newcomerin des Jahres 2022“ für ihren Blog als „Stadtschreiberin Odessa“ erhalten. Ihre Großeltern haben in der Ukraine gelebt.

Elektronikhändler Conrad schließt fast alle Filialen - auch in Mannheim: Der Elektronik-Fachhändler Conrad trennt sich weitgehend vom stationären Handel. Auch die Filiale in Mannheim-Neckarau wird geschlossen. Privatkunden sollen künftig fast ausschließlich online einkaufen.

Rheindammsanierung in Mannheim: Bei der Sanierung des Rheindamms wünschen sich viele Bürger im Mannheimer Stadtteil Lindenhof mehr Baumschutz und mehr Hochwassersicherheit - und wollen dafür am 24. April ein Zeichen setzen.

Schifferstadter auf lebensgefährlicher Tour Richtung Ostukraine: Der 28-jährige Patrick Münz ist für zwei Hilfsorganisationen aktiv und bringt in diesen Stunden einen Lebensmitteltransport bis an die Frontlinie. Auf dem Rückweg will er Menschen retten. Die Gefahr sind russische Raketen.

Studierende und Start-ups zusammenbringen: Am 21. und 22. April findet in Mannheim zum fünften Mal der "Q-Summit" statt. Mittlerweile ist der Gipfel die größte und wichtigste von Studierenden veranstaltete Start-up-Konferenz Deutschlands - und Mannheim ein guter Ort zum Gründen.

Podcast "Adler-Check": Die Adler Mannheim bekommen es im Play-off-Halbfinale mit dem alten Rivalen Eisbären Berlin zu tun. Für die beiden "MM"-Sportredakteure Christian Rotter und Philipp Koehl Grund genug, ihren Podcast früher aufzunehmen.

Podcast "Buwe Gebabbel": Nach dem 0:1 gegen den SC Freiburg II steht fest: Der SV Waldhof verpasst den Aufstieg in die 2. Liga. Die MM-Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller begeben sich auf Ursachenforschung.

