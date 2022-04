Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

So leben eine deutsche und eine ukrainische Familie in Mannheim zusammen: Anfang März stand Yaroslava Yurchenko mit ihren zwei Töchtern vor der Haustür der Familie Holzmeister in Mannheim-Neckarau. Sechs Wochen sind seit dem ersten „MM“-Bericht vergangen.

Die sechs größten Attraktionen der Buga 2023 in Mannheim: Von Seilbahn bis Unterwasserwelt - die Bundesgartenschau in Mannheim bietet für Groß und Klein einige Attraktionen. Hier sind die sechs spannendsten Highlights der Buga23.

Wie ein Sternekoch aus Wachenheim mit seiner japanischen "Izakaya" Konventionen bricht: Mit seiner „Izakaya" hat Benjamin Peifer seinen Michelin Stern verteidigt - nun will er mehr. Im August plant er die Wiedereröffnung seines "Intense". Und hofft auf seinen zweiten, vielleicht auch den dritten Stern.

Warum es die Tiny-House-Bewegung in der Rhein-Neckar-Region schwer hat: Wolfgang Eisele aus Edingen-Neckarhausen arbeitet schon lange an einem Mikro-Wohnprojekt, kämpft mitunter aber gegen die Mühlen der Bürokratie. Vor allem das Schwetzinger Gelände der früheren Kilbourne-Kaserne hat es ihm angetan.

Spektakulärer Skelettfund in Speyer wird in Konstanzer Speziallabor untersucht: Archäologen haben Anfang des Jahres ein Gräberfeld auf dem Diakonissen-Campus in Speyer gefunden, das 5000 Jahre alt sein und damit zu den ältesten Funden der Stadt gehören könnte.

Kultur soll viel mehr als nur Beiwerk der Bundesgartenschau in Mannheim sein: Hintergrundgespräch über das anspruchsvolle und nachhaltige Konzept von Fabian Burstein für das Kulturprogramm der Buga 2023.

