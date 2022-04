Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Adler Mannheim ziehen ins Halbfinale ein: Mit einem 8:3-Sieg im vierten Viertelfinalspiel gegen die Straubing Tigers macht Mannheim den Einzug in die Vorschlussrunde perfekt. Dort warten entweder die Eisbären Berlin oder der EHC Red Bull München.

Ostereier und Kuchen - aber kein Osterhase: Nastja (11), Sascha (11) und Tanja (16) sind aus der Ukraine geflohen und erklären, wie das Fest dort gefeiert wird und was sie sich zu ihrem ersten Ostern in Mannheim wünschen.

Mannheimer Historiker erklärt Ursprung vom Osterhasen: Hiram Kümper ist an der Universität Mannheim Professor für Geschichte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. Er erklärt, woher typische Osterbräuche stammen.

SV Waldhof-Spieler Jesper Verlaat über seine Zukunftspläne: Jesper Verlaat ist ein unumstrittener Leistungsträger in der Innenverteidigung des SV Waldhof. Ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Mannheim verlängert, ist allerdings noch ungeklärt.

In Neustadt laufen die Vorbereitungen auf die Landesgartenschau: Neustadt bereitet sich auf die Austragung der Landesgartenschau 2027 vor – und setzt dabei zum Beispiel auf die Umwandlung einer ehemaligen Mülldeponie.

