Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Helferinnen und Helfer lernen Ukrainisch an Mannheimer Abendakademie: Die Mannheimer Abendakademie bietet Sprachkurse für Helferinnen und Helfer an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die Sprache - und überraschende Fakten über die Ukraine.

Von Erbschleichern bis Bestechung: Ehemaliger Leiter des Mannheimer Rechtsamts packt aus: 80 Jahre alt wird der ehemalige Leiter des Mannheimer Rechtsamts, Friedrich Metzger. In seiner Amtszeit sind ihm Erbschleicher, bestechliche Kollegen und ein abgerissenes Tor zur Prostitutions-Sperrmeile untergekommen.

Mannheimer Ökonom gibt Tipps zu Anlagestrategien: Der Mannheimer Ökonom Martin Weber befasst sich seit vielen Jahren mit Anlagestrategien. Sein Rat: Immer die Ruhe bewahren. Wer ständig kauft und verkauft, wird nicht glücklich.

Wie Mannheim-Schönau gegen das schlechte Image und echte Probleme vorgehen will: Der Mannheimer Stadtteil Schönau hat kein gutes Image und durchaus einige Probleme. Erster Bürgermeister Christian Specht will dagegen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern etwas unternehmen.

Knapp 250 Sonnenstunden im März in Mannheim: Es ist der freundlichste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen: Mit knapp 250 Sonnenstunden liegt die Mannhemer Bilanz des Vormonats auf Rekordniveau. Kehrseite der Medaille: Es ist viel zu trocken.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!