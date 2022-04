Buwe Gebabbel diskutiert das Ende des Waldhof-Aufstiegstraums

Mannheim. Aus der Traum: Nach dem 0:1 am Ostermontag gegen den SC Freiburg II muss der SV Waldhof seine Aufstiegshoffnungen endgültig begraben. Warum haben die Mannheimer ihre gute Ausgangslage zur Winterpause verspielt? Welchen Anteil hat Trainer Patrick Glöckner an der Stagnation in der Rückrunde? Oder hat einfach die Qualität im Kader nicht gereicht?

Die MM-Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller begeben sich auf intensive Ursachenforschung - ohne dabei alles schwarz zu malen. Die 41. Episode des beliebten Waldhof-Podcasts „Buwe Gebabbel“ mit dem Titel "Aus der Traum" ist hier und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple-Podcast hörbar.