Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gelockerte Corona-Regeln stoßen in Mannheim bisher auf geteiltes Echo: Am 3. April sind die meisten Corona-Beschränkungen weggefallen. Gastronomie, Kultur und Indoor-Sportstätten in Mannheim profitieren, Risikopatienten hingegen fühlen wegen der gelockerten Regeln Unbehagen.

Rhein-Neckar-Region erwartet durch Buga 2023 in Mannheim Imagegewinn: Die Bundesgartenschau in Mannheim 2023 soll nicht allein die Quadratestadt voranbringen, sondern die ganze Metropolregion Rhein-Neckar. Was Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und andere Akteure von der Großveranstaltung erwarten.

Ludwigshafener Politiker fühlen sich von Aufsichtsbehörde erpresst: Um den Haushalt für das laufende Jahr genehmigt zu bekommen, soll der Stadtrat höhere Grundsteuern beschließen. Diese Politik des Landes stört fast alle Fraktionen. Beugen müssen werden sie sich allem Anschein nach trotzdem.

Nach Bruce Willis' Rücktritt: Der Neurologe Philipp Eisele behandelt am Mannheimer Universitätsklinikum auch Menschen, die unter einer Aphasie leiden. Er erklärt, warum Aphasie keine eigene Krankheit ist und was er bei Symptomen empfiehlt.

Obstbauern in der Rhein-Neckar-Region bangen nach Wintereinbruch: Nach den Schneefällen am Wochenende rechnen die Landwirte in der Region mit Ernteausfällen bei Aprikosen und Pfirsichen. Ob die Ernte von Äpfeln und Birnen in Gefahr ist, lässt sich indes noch nicht sagen.

Trotz voller Auftragsbücher - Kurzarbeit in der Rhein-Neckar-Region möglich: Die Preissteigerungen setzen dem Handwerk immer stärker zu. Weil das Material fehlt, kann es auch zu Kurzarbeit kommen. Jetzt schlägt Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Alarm.

Gute Wünsche für Heddesheims neuen Bürgermeister: Der Sieg von Achim Weitz in Heddesheim ist nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses vom Montag nun offiziell. Die einzige Überraschung: Amtsinhaber Michael Kessler leitete die Sitzung nicht.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!