Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Zweijährigem aus Ukraine wird im Mannheimer Klinikum geholfen: Ein geflüchtetes Kind aus der Ukraine mit einer besonders schweren Leukämie wird im Mannheimer Klinikum behandelt. Seine Tante lebt hier. Auf der Flucht vor dem Krieg hat er sich auch noch Corona eingefangen.

Erlernen der deutschen Sprache hat für ukrainische Kinder an Mannheims Schulen Priorität: Normalerweise erhalten Schülerinnen und Schüler, die wenig oder gar kein Deutsch sprechen, in so genannten Vorbereitungsklassen Deutschunterricht. Das Problem: Die waren schon vor dem Ukraine-Krieg an vielen Schulen voll. Das Schulamt sucht dringend Lehrkräfte.

Baufirmen in der Region stöhnen unter Kostenlast: Der Krieg in der Ukraine wirkt sich zunehmend negativ auf die Bauindustrie aus. Wichtige Baumaterialien sind schwer zu bekommen, die Preise schießen durch die Decke – auch der Bau von Eigenheimen wird teurer.

Mannheimer mischen beim Live-Spektakel "Die Passion" von RTL mit: Musikalischer Leiter der Show ist Ex-Söhne-Mannheims-Bandleader Michael Herberger. Neben Laith Al-Deen, Sarah und Samuel Koch wirken etwa Thomas Gottschalk, Alexander Klaws als Jesus, Henning Baum und Reiner Calmund mit.

Löwe Uwe Gensheimer verrät seine zweite große Sport-Leidenschaft: Handball spielt Uwe Gensheimer seit seiner Kindheit. Aber es gibt auch noch eine andere Sportart, die ihn begeistert. Das hat er "MM"-Leser Timo Menz bei einem Abendessen verraten. Und von einer spektakulären Wette erzählt.

Ex-Adler Cody Lampl und die Kultur des Gewinnens: Cody Lampl trifft mit den Straubing Tigers im Play-off-Viertelfinale der DEL auf seinen Ex-Club Adler Mannheim und erklärt, was seine Mannschaft momentan so stark macht. Der Verteidiger freut sich auf packende Duelle.

Masterplan für Neuenheimer Feld in Heidelberg steht: Die Masterplanung für das Neuenheimer Feld in Heidelberg ist nach vier Jahren abgeschlossen, der Koordinationsbeirat tagte zum letzten Mal. Es sei viel erreicht worden, hieß es. Eine Infoveranstaltung ist für den 6. Mai geplant.

