Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Bundesgartenschau - Dauerkartenverkauf startet: Ab Donnerstag gibt es Tickets für die Bundesgartenschau. Zudem findet ein kleines Fest in den Quadraten statt. Auch einige Künstler, die auf der Buga auftreten werden, sind bekannt.

Spinelli - Baufortschritte in Mannheims neuem Wohngebiet: Beim Baustellenfest konnten sich die Besucher das neue entstehende Wohnquartier nördlich des Mannheimer Buga-Geländes anschauen. Wir erklären, was dort genau geplant ist.

Achim Weitz gewinnt Bürgermeisterwahl in Heddesheim: Der Kandidat der CDU setzt sich im zweiten Wahlgang klar gegen seine Mitbewerber durch. Der 50-Jährige holt über 52 Prozent der Stimmen.

Deutscher Bürgermeister setzt sich gegen Korruption in Rumänien ein: Bürgermeister Dominic Fritz kämpft gegen das korrupte System in „Europas Kulturhauptstadt 2023 “ Temeswar. Die Widerstände sind groß. "MM"-Redakteur Walter Serif hat den 39-Jährigen in Rumänien getroffen.

Mannheimer Kandidatin bei "The Biggest Loser": Mannheimerin Alisa hat bei „The Biggest Loser" 63,2 Kilogramm abgenommen. Auch die Moderatoren Christine Theiss und Matthias Killing sind von der neuen Alisa begeistert. Wie sich die 26-Jährige jetzt damit fühlt.

Bunte Osterbrunnen in Ladenburg und Schriesheim: Bunt geschmückte Osterbrunnen in Schriesheim und Ladenburg greifen einen aus dem Fränkischen stammenden Brauch auf. Wegen des Kriegs in der Ukraine tragen die Brunnen in diesem Jahr besonderen Schmuck.

