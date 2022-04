Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

"Dieses Jahrzehnt ist einfach beschissen": Welche Spuren Corona und der Ukraine-Krieg hinterlassen: Manchmal fühlt sich dieses Jahrzehnt wie ein langer, dunkler Tunnel an. Nachdem wir vor zwei Jahren bereits mit jungen Menschen und Erwachsenen gesprochen hatten, haben wir jetzt erneut gefragt: Wie geht es ihnen?

Betreuungsgruppe in Mannheimer Förderschule entlastet Eltern: Seit September 2021 muss die Neter-Schule mit weniger Lehrern auskommen. Jetzt bringt eine Betreuungsgruppe für einige Eltern an zwei Tagen ein wenig Entlastung. Alle Beteiligten sind sich einig: Das reicht nicht.

Ausstellung in Heidelberg: "Jahrhundertmann" Helmut Schmidt in 100 Bildern: Helmut Schmidt mal staatstragend, mal privat, in bekannten oder bislang selten gezeigten Bildern - eine Fotoausstellung in der Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg widmet sich dem Ex-Kanzler.

Wie sich Schüler in Mannheim-Vogelstang für ihr Café Klaus engagieren: Sie machen alles ehrenamtlich: Schüler aus dem Geschwister-Scholl-Gymnasium im Mannheimer Stadtteil Vogelstang haben im benachbarten Jugendhaus das Café Klaus eröffnet. Ein Besuch lohnt sich schon wegen des Espressos.

Dachs kommt der B 38a bei Mörlenbach in die Quere: Eine Dachsfamilie, die neben einer Großbaustelle im Odenwald die Familienplanung vorantreibt, sorgt für Schlagzeilen. Zumindest ein Teil der 73 Millionen Euro teuren Umgehung kann erst mit Verspätung begonnen werden.

Staatliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe - Keramik seit 120 Jahren: Sie ist eine Institution, die seit 120 Jahren alle künstlerischen Strömungen und historischen Einschnitte überdauert hat: die Staatliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe. Das dazugehörende Museum öffnet nun wieder.

