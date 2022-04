Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Fragen und Antworten zu den Fusionsplänen für das Mannheimer Klinikum: Ein Verbund des Mannheimer Klinikums mit dem Heidelberger soll nun als Zwischenlösung einen späteren Zusammenschluss ermöglichen. Ein F-Wort wird jedoch plötzlich vermieden.

Warum Ludwigshafen auf die Ansiedlung weiterer Firmen im Industriepark Süd hofft: Seit 2019 hat der Industriepark Süd in Ludwigshafen einen neuen Eigentümer. Triwo und Stadt hoffen in den kommenden Jahren auf Neuansiedlungen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Thermohallen - so richtet sich Speyer auf neue Geflüchtete ein: Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz hat am Donnerstag der Erstaufnahme-Einrichtung für Asylbegehrende einen Besuch abgestattet und sich mit der Kapazitätserweiterung sehr zufrieden gezeigt.

Play-off-Podcast - Adler Mannheim gegen Straubing unter der Lupe: Bei den Straubing Tigers starten die Adler Mannheim am Sonntag (15 Uhr) in die Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey Liga. Der "Adler-Check" analysiert die Ausgangslage zum Play-off-Start.

Ist der Traum vom Eigenheim nur noch für Millionäre erfüllbar? Die Immobilien-Preise sind im ersten Quartal um 14 Prozent gestiegen. Was das besonders für jüngere Menschen, die den Traum vom Eigenheim hegen, bedeutet.

Eiszeit-Safari - Die Mammuts gehen auf Tour: Die Ausstellung „Eiszeit-Safari“ der Reiss-Engelhorn-Museen (REM) gastiert derzeit in Rosenheim, dann in Kempten. Auch Japan hat Interesse angemeldet.

Heddesheimer entscheiden am Sonntag über den neuen Bürgermeister: Die erste Runde am 20. März hat noch keine Entscheidung gebracht, am 10. April gilt es. Dann stimmen die Heddesheimer endgültig darüber ab, wer ihr neuer Bürgermeister wird. Ein spannendes Finale.

Gesprächsabend mit Rapper Torch - und einer neuen musikalischen Facette: Beats zwischen Lok und Arbeiterkneipe: Beim Gesprächs- und Dancefloor-Abend im Mannheimer Technoseum brachte Hip-Hop-Legende Torch gleich die passende Musik mit.

Auf A 656 starten die Arbeiten - Reptilienschutz an der A 650: Ab diesem Wochenende beginnt auf einigen Fernstraßen der Region die Baustellen-Saison. Betroffen ist auch die A 650 zwischen Ludwigshafen und Maxdorf. Auf der A 656 geht es nach monatelangem Stillstand wieder los.

