Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Was Eltern tun können, wenn Kinder im Internet Nackt- oder Gewaltvideos teilen: Die Zahl der Sexualdelikte in Mannheim steigt. Auch weil Jugendliche auf Selfies viel nackte Haut zeigen. Wo Gefahren liegen und was Eltern dagegen tun können, erklären Fachleute aus Mannheim und Stuttgart.

Bürgerbeteiligung beim Radschnellweg Mannheim-Heidelberg: Picknickplatz, Reparaturpunkt und intelligente Beleuchtung: Die Wunschliste von Nutzern des künftigen Radschnellweges zwischen Mannheim und Heidelberg ist lang.

Sanierung des Bürgermeister-Reichert-Hauses: Nach der Stadtbibliothek Ludwigshafen wird nun auch das Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus mit der Kinderbücherei und der Ausstellungshalle des Kunstvereins aufwendig und für viel Geld in Stand gesetzt.

Wie eine Familie aus Mannheim-Seckenheim seit 100 Jahren Kino in der Region macht: Am 7. April 1922 eröffnet Fred Löffel das Eden-Kino in Seckenheim - und begründet damit eine Familientradition, die bis heute anhält. Die Geschichte einer besonderen Familie und ihrer Liebe zum Kino.

Aktionen gegen Ausgrenzung in Mannheim-Schönau: Mit verschiedenen Aktionen engagiert sich der Mannheimer Stadtteil Schönau für ein besseres Zusammenleben und gegen Diskriminierung. Auch Kooperationen des Quartierbüros mit Rheinau und Wohlgelegen sind geplant.

Zeichnungen von Hanna Nagel in der Mannheimer Kunsthalle zu sehen: Sie ist eine skeptische Träumerin. Rund 190 Zeichnungen der Künstlerin Hanna Nagel, werden ab Freitag ausgestellt. Die Künstlerin, 1907 in Heidelberg geboren und 1975 dort gestorben, ist selbst ein Stück Kunsthallengeschichte.

Warum Sänger Monchi stolz wäre, wenn er auf der Bühne in Mannheim um die 120 Kilo hat: Der Sänger der Punk-Band Feine Sahne Fischfilet blickt voraus auf das Open Air mit den Toten Hosen auf dem Maimarkt am 24. Juli. Monchi hat in der Pandemie 60 Kilo abgenommen und ein schonungsloses Buch über seine Essstörung geschrieben.

