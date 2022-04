Wer wird Nachfolger von Bürgermeister Michael Kessler in Heddesheim? – Über diese Frage dürfen am Sonntag, 10. April, endgültig die Wahlberechtigten entscheiden. Nachdem in der ersten Runde vor drei Wochen keiner der Bewerber die erforderliche Mehrheit erreicht hat, ist diesmal die relative genug: Wer am meisten stimmen auf sich vereinigt, ist gewählt.

Im ersten Anlauf sicherte sich der

...