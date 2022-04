Ludwigshafen. Dem Bau eines neuen Ärztehauses in Oppau und der damit einhergehenden Sicherung der medizinischen Versorgung in den nördlichen Stadtteilen Ludwigshafens steht nichts mehr im Weg. In einer gemeinsamen Sitzung am Montag haben der Bau- und Grundstücksausschuss (BGA) und der Ortsbeirat Oppau den Weg für das Projekt an der Horst-Schork-Straße freigemacht. Und obwohl die Beschlüsse -

...