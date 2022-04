Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Depression bei Jugendlichen: Wie geht es den Jugendlichen nach inzwischen zwei Jahren Pandemie? Das Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit meldet noch immer lange Wartelisten bei der Behandlung von Depressionen und Angststörungen.

Zweiter Samstag mit kostenlosem öffentlichen Nahverkehr in Heidelberg: Am heutigen Samstag, 2. April, darf man kostenlos mit Bussen und Bahnen im Heidelberger Stadtgebiet mitfahren. Ein Ticket muss man nicht lösen - das gilt bis Sonntagmorgen 3 Uhr.

Mannheimer MVV bekommt riesige Röhren für Phosphor-Recycling-Anlage geliefert: Die Dimensionen sind gigantisch, der Aufwand enorm, die Profis aber bleiben cool. Am Freitagnachmittag wurden sie angeliefert, in der Nacht zu Samstag auf 14 Achsen mit je acht Rädern zur Friesenheimer Insel gebracht.

Das sind die Fahrrad-Trends in Mannheim in diesem Frühjahr : Welche Fahrradmodelle sind aktuell in Mannheim besonders begehrt? Wir haben uns bei Händlern und Kunden umgehört - und dabei auch eine schlechte Nachricht erfahren.

Adler siegen gegen Grizzlys: Die Adler Mannheim bezwingen den Tabellenzweiten Grizzlys Wolfsburg mit 4:1. Das Play-off-Viertelfinale startet am 10. April. Die Mannheimer müssen dann nach Straubing reisen.

SAP-Personalchef Cawa Younosi: "Neue Pfade betreten": Deutschland-Personalchef Cawa Younosi über Zusatzleistungen für Mitarbeiter, seine Erfahrungen im Homeoffice und warum er sich auf LinkedIn als Astronaut zeigt.

