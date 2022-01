Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

In Mannheim nur 43 Prozent geboostert? Impfstatistiken des Landes geben Rätsel auf: Offiziell sind in Mannheim nach der jüngsten Statistik des Stuttgarter Sozialministeriums 43,1 Prozent geboostert. Doch aus anderen Statistiken geht hervor, dass die Zahl schon deutlich höher liegen muss.

Warum der letzte Mieter des Ludwigshafener Rathaus-Centers jetzt vor Gericht zieht: Der letzte Ladenbetreiber im Ludwigshafener Rathaus-Center, Advar Tolu, will seinen Vertrag bis 2023 erfüllen. Die Stadt will zügig den Abriss vorbereiten. Der Streit beschäftigt jetzt die Justiz.

Selbstversuch zum Frauen-Nachttaxi - So klappt das Fahren mit dem neuen System: Erst Anmelden, dann klicken, dann einsteigen: Warum es "MM"-Redakteurin Lisa Wazulin erst beim zweiten Versuch gelingt, eine Fahrt mit dem Frauen-Nachttaxi in Mannheim freizuschalten und worauf Nutzerinnen achten sollten.

Lockerungen trotz Omikron-Hoch in Baden-Württemberg?: Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat die Regeln an Hochschulen gekippt - das setzt die Landesregierung bei der gesamten Corona-Verordnung unter Zugzwang.

Mannheimer Autorin Anne Schiller zeigt Kindern eine neue Welt der Orks: Die Mannheimerin Anne Schiller hat mit dem Kinderbuch „Der kleine Bork“ ihr zweites Werk veröffentlicht - sie nimmt junge Leser in eine völlig neue Welt der ansonsten eher düster gezeichneten Wesen mit.

Stimme für Baerbock Anlass für Wahlanfechtung in Schriesheim: Der Altenbacher Diplom-Informatiker Bernd Reidinger hat gegen das Ergebnis der Schriesheimer Bürgermeisterwahl geklagt und damit die Vereidigung des Wahlsiegers Christoph Oeldorf zum Platzen gebracht.

Im Podcast "Mensch Mannheim" macht Virginie Jouhaud-Neutard die deutsch-französische Freundschaft zum Erlebnis: Die Geschäftsführerin des Instituts Francais Mannheim, Virginie Jouhaud-Neutard, will mit ihrer Arbeit Deutsche und Franzosen zusammenführen. Im Podcast "Mensch Mannheim" erzählt sie, was sie antreibt.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.