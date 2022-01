Der Negativtrend hält an. Die Stadt meldet 345 weitere Corona-Fälle, 69 mehr als vor einer Woche. Erstmals nach elf Tagen gibt es auch wieder ein Todesopfer in Zusammenhang mit dem Virus, ein über 80-Jähriger starb in einem Mannheimer Krankenhaus. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 766,5. Den Südwest-Durchschnitt gibt das Landesgesundheitsamt mit 734,3 an. Doch müsste dieser Wert eigentlich

