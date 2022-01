Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Corona-Lage in Mannheim: Das Infektionsgeschehen in Mannheim beschreibt die Stadt als diffus. Die meisten Cluster gebe es mittlerweile im privaten Bereich. Gleichwohl sinkt die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern.

Fallzahlen im Rhein-Neckar-Kreis wieder tagesaktuell: Nach den EDV-Problemen in Baden-Württembergischen Gesundheitsämtern konnte die Störung im Programm SurvNet nun behoben werden. Den Grund für die Störung sehen die Ämter bei der Software des RKI. Das RKI bei der IT der Ämter.

Mannheimer Unternehmer bieten schnelle Hilfe bei Beziehungsproblemen: Andreas Leonhard und Stefan Junker wollen einen einfachen Zugang zu psychologischer Beratung ermöglichen - und starten mit couch:now ein digitales Angebot zur Selbsthilfe.

Kultur-Porgramm der nächsten Tage: Der Buchpreisträger im Nationaltheater, Alexandra Lehmler jazzt und Heidelberg tanzt - die Kulturregion ist wieder aktiv in den kommenden acht Tagen.

