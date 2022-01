Neubau der Reiss-Engelhorn-Museen in C 4 wird im November eröffnet: Im November werden die REM das neue Peter und Traudl Engelhorn-Haus in C 4, 12 eröffnen. Ermöglicht hat den Bau am Toulonplatz Traudl Engelhorn mit einer Spende von 10,5 Millionen. Heute feiert sie ihren 95. Geburtstag.

