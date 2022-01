Von Konstantin Groß

Auch einen Tag nach Absage der Amtseinführung für den gewählten Bürgermeister Christoph Oeldorf beherrscht das Thema die Schriesheimer Kommunalpolitik. So wurde bekannt, wer der Kläger gegen das Wahlergebnis ist: der Altenbacher Bernd Reidinger. Landtagsabgeordneter Sebastian Cuny wandte sich in dieser Sache inzwischen an den für die Gemeindeverfassung zuständigen

...