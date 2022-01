Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer in Mannheim am häufigsten mit Straßenbahnen zusammenstößt - und warum: Auto, Fahrrad oder Fußgänger: Wer am häufigsten mit Straßenbahnen zusammenstößt, wie viele Unfälle es in den vergangenen drei Jahren in Mannheim gab und was die Ursachen für solche Kollisionen sind.

Impf-Nachfrage in Mannheim sinkt - Apotheken starten dennoch ab Februar: „Die Zahlen sind aktuell rückläufig“, sagt Mannheims Rathaussprecher Ralf Walther auf Nachfrage. Das Angebot zu reduzieren, wie es der Rhein-Neckar-Kreis bereits getan hat, habe man aber nicht vor.

Mannheimer Jurist ordnet ein: Wann Corona-Demos untersagt werden dürfen: Nils Schaks forscht an der Universität Mannheim zu Verfassungsrecht, insbesondere Grundrechte. Im Gespräch erklärt er, wann eine Versammlung rechtmäßig ist und wann sie untersagt werden darf.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Warum den Mannheimer Philharmonikern das Geld ausgeht: Der Mannheimer Gemeinderat hat den Mannheimer Philharmonikern die Zuschüsse gestrichen. Nun hat das Orchester 50.000 Euro weniger im Jahr - zudem muss es gegen Antilobbyisten kämpfen.

Eishockey-Podcast: Warum die Zwangspause den Adlern Mannheim gut tat: Die Pandemie sorgt für Unwägbarkeiten in der Deutschen Eishockey Liga. Davon sind auch die Adler Mannheim betroffen. Im "Adler-Check" analysieren Jan Kotulla und Christian Rotter die Situation bei den Blau-Weiß-Roten. AdUnit Mobile_Pos3 AdUnit Content_2

Wegen Pandemie ist Bedarf an sozialer Beratung in Heidelberg gestiegen: Der Bedarf an Beratung und sozialer Unterstützung steigt - auch in einer als reich geltenden Stadt wie Heidelberg. Die Liga der Freien Wohlfahrtshilfe weiß genau, wo die Probleme stecken.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.