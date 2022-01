Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Countdown zum Abriss des alten Mannheimer Eisstadions läuft: Das alte Eisstadion im Mannheimer Friedrichspark soll abgerissen werden. Jetzt hat das Land den Zeitplan dafür formuliert. An den geplanten Uni-Neubauten dort gibt es nach wie vor Kritik.

Warum sich ein Wechsel oft nicht lohnt - und was Verbraucher beachten sollten: „In dem Maße ist es schon einmalig“, sagt der Vergleichsportal-Experte: Die Lage bei den Energiepreisen spitzt sich weiterhin zu – für immer mehr Verbraucher werden vor allem Gas und Strom teurer. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Markt allein regelt die steigenden Energiepreise nicht: Dass Strom und Gas immer teurer werden, sollte die schnell Politik als wichtiges Zukunftsthema erkennen - und grundlegend gegensteuern, kommentiert Martin Geiger.

Bis zu 370 Menschen demonstrieren in Mannheim gegen Corona-Maßnahmen: Auch an diesem Montagabend haben in Mannheim wieder Hunderte Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Laut Polizei kamen bei zwei Versammlungen insgesamt bis zu 370 Menschen zusammen - der Abend verlief friedlich.

1:3 gegen Dortmund II - bitterer Auftakt für SV Waldhof: Gegen Aufsteiger Dortmund II hat der SV Waldhof den Sieg zum Greifen nah, kassiert aber nach einem vergebenen Elfmeter und einem Traumtor des BVB noch ein 1:3.

Mannheims neues Gründerzentrum - zerlegbar oder mit Skelett-Fassade: 2025 soll Mannheims Gründerzentrum für Grüne Technologien fertig sein - zwei Architektenentwürfe sind in der Endauswahl der Jury: Ein Gebäude würde sich demontieren lassen, das andere eine Skelett-Fassade als Schaufenster nutzen. AdUnit Mobile_Pos3 AdUnit Content_2

Rhein-Neckar Löwe Jannik Kohlbacher vor dem EM-Aus: Die Hoffnungen auf einen Einsatz von Jannik Kohlbacher bei der Handball-EM werden immer kleiner. Der Kreisläufer verpasste auch am Montag den Start seines Vereins in die Vorbereitung auf die restliche Saison.

Corona-Tests für Heidelberger Schüler nun wöchentlich auf dem Pflichtprogramm: Bis zu den Faschingsferien stehen Antigen- oder PCR-Tests für jeden Heidelberger Schüler wöchentlich auf dem Pflichtprogramm. Auch die Kitas sollen mittels konsequenter Teststrategie im Präsenzbetrieb gehalten werden.

Neueröffnung von Hotel am Ludwigsplatz verzögert sich weiter: Bereits seit März 2020 wird hier renoviert. Eigentlich stand die Neueröffnung des heutigen „Tulip Inn“ nach den Renovierungsarbeiten im Dezember vergangenen Jahres an. Diese habe sich nun erneut verschoben.

