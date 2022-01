Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie ein Ladenbetreiber die komplette Schließung des Ludwigshafener Rathaus-Centers verhindert: Der Betreiber des Schuh- und Schlüsselservices Rapid will seinen bis 2023 laufenden Vertrag in der Mall erfüllen. Bringt er den Zeitplan der Stadt durcheinander?

Ausbau der Bahnstrecken ab Mannheim - ein aktueller Stand: Zwei große Schienen-Infrastrukturprojekte sollen von Mannheim und der Region aus künftig mehr und schnellere Bahnverbindungen ermöglichen. Während ein Streckenverlauf schon feststeht, wird der andere noch gesucht.

Hohe Papierpreise machen Unternehmen aus der Region zu schaffen: Papier für Druckerzeugnisse ist knapp - und teuer. Warum das so ist und welche Folgen das für Werbedruckereien und Verlage in der Region hat.

Diese Corona-Hotspotregeln gelten ab Samstag im Kreis Bergstraße: Weil der Inzidenzwert den dritten Tag in Folge über 350 lag, ist der Kreis Bergstraße nun auch Hotspot-Region. Damit gelten ab Samstag, 15. Januar, verschärfte Regelungen.

Impfaktionen ohne Termin in Mannheim: Vom Samstag, 15. Januar, bis Sonntag, 23. Januar, finden in Mannheim erneut zahlreiche Impfaktionen, bei denen es keine Anmeldung benötigt, statt. Ein Überblick.

