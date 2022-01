Kohlbacher vor dem EM-Aus

Mannheim/Bratislava. Die Hoffnungen der deutschen Handball-Nationalmannschaft auf einen Einsatz von Jannik Kohlbacher (Bild) bei der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei werden immer kleiner. Der Kreisläufer vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen verpasste auch am Montag den Start seines Vereins in die Vorbereitung auf die restliche Saison. „Jannik wird noch behandelt und nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, sondern sein Reha-Programm absolvieren. In der vergangenen Woche sah es bei ihm auch noch nicht so gut aus“, sagte Löwen-Trainer Klaus Gärtner.

Kohlbacher leidet seit dem Ende des vergangenen Jahres an Adduktorenproblemen. Bundestrainer Alfred Gislason hatte den Kreisläufer zunächst in seinen EM-Kader berufen und darauf gehofft, ihn ab Donnerstag bei den Partien in der Hauptrunde einsetzen zu können.

Bei den Löwen fehlte am Montag zudem Ilija Abutovic, der wegen einer Corona-Infektion aktuell in seiner serbischen Heimat festsitzt. Noch bei der EM aktiv sind der Schwede Albin Lagergren und der Isländer Ymir Gislason.

Nach dem enttäuschenden Jahresende mit den zwei Niederlagen in Erlangen und gegen Hannover stehen die kriselnden Löwen unter Druck – auch bei der Suche nach einem neuen Torwart. Obwohl seit Anfang Dezember feststeht, dass der Verein einen Ersatz für den zum schwedischen Erstligisten Redbergslids IK gewechselten Andreas Palicka benötigt, haben die Löwen noch keinen neuen Keeper präsentiert. „Wir haben auf dieser Position dringenden Handlungsbedarf“, sagte Gärtner. (Bild: dpa)

