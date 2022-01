Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Verfassungsschutz rechnet mit abstrakter Gefahr: Die anonymen Personen, die hinter dem Telegram-Kanal "Freie Pfälzer" stecken, beschäftigen auch das rheinland-pfälzische Innenministerium in Mainz. Dort rechnet man mit mehr Gegenprotest und gegenseitigen Straftaten.

Der Messenger-Dienst „Telegram“ legt sehr hohen Wert auf Anonymität, sagt eine Pressesprecherin des Innenministeriums.

Organisatoren auf Telegram sind anonyme Gaukler: Stephan Alfter findet, dass der Umgang mit Medien wie Telegram naiv ist. Es ist bekannt, dass Telegram eine der wichtigsten Plattformen für Verschwörungsgläubige ist - ohne dass man die Verantwortlichen kennt.

Wie umgehen mit der Skulptur aus der NS-Zeit: Der Bildhauer Bernhard Bleeker setzte in Mannheim nicht nur mit seinem Kunstwerk „Jüngling mit Speer“ zweifelhafte Akzente. Wie soll mit der Skulptur umgegangen werden? Drei Aspekte kristallisieren sich heraus.

Wie der Judenhasser August Reinhard Bürgermeister von Leutershausen wurde: In Dossenheim geboren, in Schriesheim aufgestiegen, in Leutershausen Bürgermeister: Vor 85 Jahren übernahm der Nationalsozialist und Judenhasser August Reinhard den Chefposten im Rathaus.

Viele Unternehmen haben wegen Corona Angst vor Pleite: In den Krisenbranchen hat laut einer Studie der Uni Mannheim jedes vierte Unternehmen Angst vor der Pleite. Das hat auch Auswirkungen für Verbraucher und Verbraucherinnen.

Totholzgarten im Schwetzinger Hardt nimmt gefährdete Käfer auf: Nach nur einem Jahr haben sich rund 50 Käferarten und ebensoviele Pilzarten im Totholzgarten im Schwetzinger Hardt angesiedelt - darunter insgesamt sieben als gefährdet geltende Arten.

